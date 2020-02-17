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Даем зеленый свет? Неприхотливые желтые метелочки золотарника благодаря цветоводам-любителям захватывают сотни гектаров земли, вытесняя местные растения

17.02.2020 — Новости Общества | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

Золотарник канадский произрастает в Могилёвской области на территории 529 га, а борщевик Сосновского занимает 88,6 га. Такие данные были озвучены в начале февраля на итоговой коллегии Могилёвского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды. И если химических ожогов от прикасания к борщевику люди боятся и стараются истреблять это опасное растение, то золотарник наоборот — разводят в своих палисадниках, садят рядом с заборами на улицах, откуда кусты с симпатичными желтыми метелочками, напоминающими мимозу с открыток к 8 Марта, распространяются на большие территории, выживая традиционную флору, а за ней и фауну.

По информации председателя областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Николая Дедкова, в 2019 году в Могилёвской области активно проводились мероприятия по борьбе с инвазивными видами растений (инвазивные растения — объекты растительного мира, находящиеся за пределами их естественного ареала, распространение и численность которых создают угрозу жизни или здоровью граждан, сохранению биологического разнообразия, причинения вреда отдельным отраслям экономики. — Прим. ред.). В частности, борщевик Сосновского уничтожен на площади в 115,4 га, в том числе химическим, наиболее эффективным, методом — на площади 92,59 га. Борщевик удалось полностью ликвидировать в Бобруйском и Горецком районах. Также был ликвидирован 31 га золотарника канадского.

В 2020 году экологи продолжат борьбу с растениями-захватчиками. Однако успех зависит не только от их действий, но и от сознательности граждан, которые продолжают «украшать» наши поселки и деревни золотарником.

Кстати, как мы уже писали в своей газете в августе 2019 года, золотарник канадский, борщевик Сосновского и колорадский жук стоят в одном ряду по степени опасности для окружающей среды и человека. Нескромно замечу, что нашу статью «Золотарник канадский — как жук колорадский, только растение» перепечатало несколько крупных интернет-изданий — так впечатлила их тема, изложенная глусскими журналистами, зато нашу целевую аудиторию — жителей Глусского района — сия экологическая угроза не запугала. Судя по тому, что после публикации повального истребления золотарника во дворах глусчан не случилось, сломить ряды противника экологам будет не так-то просто. Возможно, борцам за сохранение родной природы помогли бы штрафы, но пока приходится рассчитывать только на сознательность граждан да отсчитывать бюджетные деньги на химическое истребление желтых зарослей золотарника. Таких, напомню, в Могилёвской области 529 га. И это только официально учтенные. Потому что, думаю, сосчитать ростки золотарника так же невозможно, как и поголовье колорадского жука.

Ирина ГРОМЫКО      

 
 
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Золотарник канадский произрастает в Могилёвской области на территории 529 га, а борщевик Сосновского занимает 88,6 га. Такие данные были озвучены в начале февраля на...
 
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