Прямая линия состоялась в Миноблисполкоме. Проблемы граждан решал Сергей Невмержицкий

Источник материала: Единство

Просьбы, которые поступали от граждан, были самыми разнообразными. Например, Александр Иванович из Мяделя пожаловался, что у них очень плохое качество воды: она постоянно жёлтая. А в деревне Гута Барановичского района с водой другая проблема. "Рядом с домом стоит колонка. Из-под нее два года сочится вода, и по деревне течет река. Зимой замерзает", - пожаловалась одна из жительниц Людмила.

Валерий Георгиевич из деревни Большие Завшицы Солигорского района рассказал про разбитую дорогу на улице Центральной:"В своё время положили асфальт, но сейчас там одни ямы. Уже начинаем объезжать эту дорогу по зелёной зоне ". От лица всех автовладельцев мужчина попросил наладить ситуацию. С дорожной проблемой обратилась также Надежда из деревни Хатежино. У них непорядок с подъездными путями к дому. "200-300 метров - просто поле. На легковой машине с трудом могу добраться. Мне скоро рожать. Если потребуется вызвать скорую помощь, сюда никто не сможет подъехать", - поделилась женщина.

Дмитрий Олегович из деревни Новое Поле который год пытается добиться того, чтобы в доме отремонтировали стык панельных плит. "Как только дождь - угол сырой. Приезжают, смотрят. Уверяют нас, что всё сделали, но ситуация не улучшается", - пожаловался мужчина.

Геннадий Сергеевич из агрогородка Михановичи попросил найти место в детском саду для своего внука. "В агрогородке всего один детский сад, мест всем желающим не хватает. Я инвалид второй группы, онкобольной, и дочь боится оставлять со мной ребенка", - рассказал Геннадий Сергеевич.

Все вопросы, поступившие от граждан, постараются решить, чтобы максимально помочь людям.

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