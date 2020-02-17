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В Бресте огласили приговор за взятки депутату облсовета, который возглавлял пружанский завод
17.02.2020 11:06 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
17 февраля в Бресте огласили приговор бывшему директору ОАО «Пружанский завод радиодеталей» Виктору Калиху и экс-руководителю ООО «МЭР» Александру Козловскому, которых
Суд признал 52-летнего Виктора Калиха виновным в получении взятки в особо крупном размере и назначил 7 лет лишения свободы в колонии усиленного режима. Также ему запретили на 5 лет занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных функций.
Александра Козловского признали виновным в передаче взятки в особо крупном размере. Он получил 2 года лишения свободы. Срок он будет отбывать в колонии усиленного режима. Козловского взяли под стражу в зале суда.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
На оглашение приговора пришли работники ОАО «Пружанский завод радиодеталей», которые решили таким образом поддержать своего бывшего руководителя.
Виктор Калих возглавил ОАО «Пружанский завод радиодеталей» в 2001 году. Предприятие он получил в предбанкротном состоянии. С 2008 года завод работает с положительной рентабельностью. Кроме того, директор Пружанского завода радиодеталей избирался в состав Брестского областного Совета депутатов в 2014 и 2018 годах, писала
52-летний Александр Козловский до 2020 года работал директором ООО «МЭР», которое занимается производством и поставками электротехнической продукции. С начала этого года переведен на должность специалиста по маркетингу компании.
Калих с Козловским знакомы давно: учились вместе в вузе. После учебы, правда, отношения не поддерживали. Вновь свела их только работа на руководящих должностях, когда ООО «МЭР» начало арендовать у ОАО «Пружанский завод радиодеталей» площади, а госпредприятие оказывать ООО услуги по договору подряда. Так они работали до 2 июля прошлого года, пока в Минске сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД не поймали Калиха с поличным на получении взятки в 1,2 тысячи долларов от Козловского.
В ходе расследования выяснилось, что этот эпизод не был единичным — к делу приобщили их почти два десятка. По материалам следствия, с февраля 2017-го по июль 2019 года общая сумма, которую Александр Козловский передал Виктору Калиху, составила более 40 тысяч белорусских рублей, или 1 627,5 базовой величины.
Взятки, по словам прокурора, давались за благоприятное решение вопросов, входящих в компетенцию директора завода, а именно — за продление договоров аренды площадей госпредприятия с ООО «МЭР», а также за гальванопокрытие заводом деталей для него.
Во время последнего слова, обвиняемые придерживались уже другой позиции. Александр Козловский признался, что давал взятки Калиху, сообщает
Виктор Калих с суммой, переданной ему, согласился, однако сообщил, что никогда не называл каких-либо цифр, не требовал и не угрожал. На вопрос о том, за что, по его мнению, Козловский передавал ему деньги, Калих объяснил, что впервые он получил от того валюту как раз в период 50-летнего юбилея пружанского завода, на мероприятия по случаю которого взяткодатель «пришел без подарка». Врученные 700 долларов Калих воспринял как презент ко дню рождения предприятия, а эти деньги вложил в торжество.
Последующие суммы он считал компенсацией за его дискредитацию перед премьер-министром. Напомним, руководитель «МЭРа» 1 сентября 2017 года во время визита Андрея Кобякова (занимал должность премьер-министра с 27 декабря 2014 года по 18 августа 2018 года) на пружанский завод заявил, не посоветовавшись с Калихом, что собирается выкупить у ПЗР некоторые арендуемые площади. Это, по словам Виктора Михайловича, очень его задело как руководителя предприятия, в чем он и упрекнул Козловского.
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Вместе с ним судили и взяткодателя - экс-директора ООО «МЭР» Александра Козловского.
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