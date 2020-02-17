В Бресте огласили приговор за взятки депутату облсовета, который возглавлял пружанский завод

Источник материала: Tut.by

17 февраля в Бресте огласили приговор бывшему директору ОАО «Пружанский завод радиодеталей» Виктору Калиху и экс-руководителю ООО «МЭР» Александру Козловскому, которых судили за коррупцию .





Суд признал 52-летнего Виктора Калиха виновным в получении взятки в особо крупном размере и назначил 7 лет лишения свободы в колонии усиленного режима. Также ему запретили на 5 лет занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных функций.

Александра Козловского признали виновным в передаче взятки в особо крупном размере. Он получил 2 года лишения свободы. Срок он будет отбывать в колонии усиленного режима. Козловского взяли под стражу в зале суда.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

На оглашение приговора пришли работники ОАО «Пружанский завод радиодеталей», которые решили таким образом поддержать своего бывшего руководителя.

Виктор Калих возглавил ОАО «Пружанский завод радиодеталей» в 2001 году. Предприятие он получил в предбанкротном состоянии. С 2008 года завод работает с положительной рентабельностью. Кроме того, директор Пружанского завода радиодеталей избирался в состав Брестского областного Совета депутатов в 2014 и 2018 годах, писала «Брестская газета» .

52-летний Александр Козловский до 2020 года работал директором ООО «МЭР», которое занимается производством и поставками электротехнической продукции. С начала этого года переведен на должность специалиста по маркетингу компании.

Калих с Козловским знакомы давно: учились вместе в вузе. После учебы, правда, отношения не поддерживали. Вновь свела их только работа на руководящих должностях, когда ООО «МЭР» начало арендовать у ОАО «Пружанский завод радиодеталей» площади, а госпредприятие оказывать ООО услуги по договору подряда. Так они работали до 2 июля прошлого года, пока в Минске сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД не поймали Калиха с поличным на получении взятки в 1,2 тысячи долларов от Козловского.

В ходе расследования выяснилось, что этот эпизод не был единичным — к делу приобщили их почти два десятка. По материалам следствия, с февраля 2017-го по июль 2019 года общая сумма, которую Александр Козловский передал Виктору Калиху, составила более 40 тысяч белорусских рублей, или 1 627,5 базовой величины.

Взятки, по словам прокурора, давались за благоприятное решение вопросов, входящих в компетенцию директора завода, а именно — за продление договоров аренды площадей госпредприятия с ООО «МЭР», а также за гальванопокрытие заводом деталей для него.

На суде 21 января ни один из обвиняемых не признал полностью вменяемые им преступления. И Калих, и Козловский заявили, что было лишь четыре эпизода передачи денег на общую сумму около 4200 белорусских рублей, да и те взятками они не считали.

Во время последнего слова, обвиняемые придерживались уже другой позиции. Александр Козловский признался, что давал взятки Калиху, сообщает «Брестская газета» . По заверениям бывшего директора ООО «МЭР», за хорошие условия аренды площадей ПЗР его директор ежемесячно просил сумму, эквивалентную 600 долларам. Также небольшое денежное вознаграждение предполагалось за гальванопокрытие заводом деталей, но эта сумма уже не была постоянной.

Виктор Калих с суммой, переданной ему, согласился, однако сообщил, что никогда не называл каких-либо цифр, не требовал и не угрожал. На вопрос о том, за что, по его мнению, Козловский передавал ему деньги, Калих объяснил, что впервые он получил от того валюту как раз в период 50-летнего юбилея пружанского завода, на мероприятия по случаю которого взяткодатель «пришел без подарка». Врученные 700 долларов Калих воспринял как презент ко дню рождения предприятия, а эти деньги вложил в торжество.

Последующие суммы он считал компенсацией за его дискредитацию перед премьер-министром. Напомним, руководитель «МЭРа» 1 сентября 2017 года во время визита Андрея Кобякова (занимал должность премьер-министра с 27 декабря 2014 года по 18 августа 2018 года) на пружанский завод заявил, не посоветовавшись с Калихом, что собирается выкупить у ПЗР некоторые арендуемые площади. Это, по словам Виктора Михайловича, очень его задело как руководителя предприятия, в чем он и упрекнул Козловского.