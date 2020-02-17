Райисполком сдаёт в аренду благоустроенные квартиры в Пинске нуждающимся в улучшении жилищных условий гражданам

Источник материала: Полесская правда



Пинский районный исполнительный комитет сдает гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в райисполкоме, на условиях договоров найма коммерческого использования государственного жилищного фонда следующие квартиры:

Адрес жилого помещения коммерческого использования государственного жилищного фонда Характеристика жилого помещения Размер арендной платы за пользование жилым помещением в месяц (без учета коммунальных платежей) ул. Гуренковой, д. 2, кв. 39,

г. Пинск

Брестской области двухкомнатная благоустроенная квартира, общая площадь 63,6 кв. м, расположена на 1 этаже семиэтажного панельного жилого дома, оборудована центральным отоплением, водоснабжением, канализацией, электроосвещением, газоснабжением 206 рублей 6 копеек в месяц (по состоянию на 14.02.2020 г.) ул. Гуренковой, д. 2, кв. 55,

г. Пинск

Брестской области двухкомнатная благоустроенная квартира, общая площадь 63,5 кв. м, расположена на 5 этаже семиэтажного панельного жилого дома, оборудована центральным отоплением, водоснабжением, канализацией, электроосвещением, газоснабжением 205 рублей 74 копейки в месяц (по состоянию на 14.02.2020 г.)

Заявления граждан о предоставлении жилых помещений коммерческого использования будут приниматься в службе «одно окно» Пинского райисполкома (ул. Днепровской флотилии, 21) с 14 по 28 февраля включительно в приемное время: понедельник с 8.00 до 20.00, вторник, среда, четверг, пятница: с 8.00 до 17.00, перерыв на обед: с 13.00 до 14.00; суббота: с 9.00 до 14.00.

По истечении указанного срока Пинский райисполком рассмотрит поступившие заявления и предоставит жилое помещение коммерческого использования гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, в порядке очередности, исходя из даты постановки их на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий.

При отсутствии заявлений граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилое помещение коммерческого использования предоставляется гражданам, не состоящим на таком учете, в порядке очередности поступления заявлений.

Ведение отдельного списка граждан, желающих получить жилое помещение коммерческого использования государственного жилищного фонда, законодательством не предусмотрено.

По информации сайта Пинского райисполкома