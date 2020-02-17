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Райисполком сдаёт в аренду благоустроенные квартиры в Пинске нуждающимся в улучшении жилищных условий гражданам
17.02.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Заявления граждан о предоставлении жилых помещений коммерческого использования будут приниматься в службе «одно окно» Пинского райисполкома (ул. Днепровской флотилии, 21) с 14 по 28 февраля включительно в приемное время: понедельник с 8.00 до 20.00, вторник, среда, четверг, пятница: с 8.00 до 17.00, перерыв на обед: с 13.00 до 14.00; суббота: с 9.00 до 14.00.
По истечении указанного срока Пинский райисполком рассмотрит поступившие заявления и предоставит жилое помещение коммерческого использования гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, в порядке очередности, исходя из даты постановки их на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий.
При отсутствии заявлений граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилое помещение коммерческого использования предоставляется гражданам, не состоящим на таком учете, в порядке очередности поступления заявлений.
Ведение отдельного списка граждан, желающих получить жилое помещение коммерческого использования государственного жилищного фонда, законодательством не предусмотрено.
По информации
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Райисполком сдаёт в аренду благоустроенные квартиры в Пинске нуждающимся в улучшении жилищных условий гражданам
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