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Apple предъявила ультиматум владельцам старых гаджетов

17.02.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Стало известно, что разработчики компании Apple обнародовали официальное предупреждение для пользователей старых версий iPhone и iPad.

В предъявленном ультиматуме специалисты предупреждают владельцев таких устройств, что их гаджеты будут официально лишены возможности соединения с интернетом.

Apple предъявила ультиматум владельцам старых гаджетов

Суровое возмездие постигнет всех, кто проигнорирует программное обеспечение компании и не обновит старое устройство.

В своем обращении производители говорят об аппаратах, которые были произведены в 2012 году.

Основная причина таких жестких мер заключается в том, что технические характеристики установленных на этих моделях GPS-модулей требуют обязательной перезагрузки каждые 19 лет.

Производитель гарантирует, что если на эти модели не будет установлено обновление, то в работе названных модулей стоит ожидать сбой.

Кроме выхода в сеть интернет, проблемы могут возникнуть в Арр Store, iCloud, сервисах электронной почты и поиске сайтов.

Журналисты американских изданий в свою очередь сообщают, что над обновлением аппарата прежде всего нужно задуматься владельцам iPhone четвертой и пятой версии.

Такие же меры необходимо предпринять обладателям iPad mini с сотовой связью, а также iPad и iPad 2.

Им придется обновить свои устройства до версии 10.3.4 или 9.3.6.

Фото: Pixabay

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Стало известно, что разработчики компании Apple обнародовали официальное предупреждение для пользователей старых версий iPhone и iPad. В предъявленном...
 
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