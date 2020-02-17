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В один из РНПЦ страны поставили медтовар с истекшим сроком годности. Его успели изъять

17.02.2020 17:42 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минздрав вместе с МВД пресекли использование дорогостоящих медицинских товаров с видоизмененной маркировкой о дате изготовления и сроках годности. Поставщик успел направить этот медтовар в один из ведущих научно-практических центров страны. Об этом сообщает пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун.


Фото с сайта pixabay.com

Выяснилось, что представители аффилированных между собой субъектов во время участия в госзакупках неоднократно предъявляли в адрес предприятия «Белмедтехника» документы и искаженные сведения о дате изготовления товара и сроке его годности. Минздраву совместно с МВД удалось установить эти факты благодаря совершенствованию системы госзакупок в здравоохранении.

— Введение организатора и заказчика в заблуждение привело к признанию участников (тендера. — Прим. TUT.BY) победителями, заключению контрактов и, как следствие, поставке несоответствующего требованиям аукционных документов медицинского товара в адрес одного из ведущих научно-практических центров страны, — отмечает пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун. — Своевременные совместные действия позволили предотвратить использование товара с истекшими сроками годности, изъять его из оборота для проведения правоохранительными органами необходимых проверочных мероприятий.

Все материалы переданы в Главное управление по борьбе с экономическими преступлениями криминальной милиции МВД. Одновременно с этим Минздрав начал претензионную работу в отношении группы поставщиков.

— Сегодня в ведомство были вызваны представители поставщиков для дачи пояснений по сложившейся ситуации и обсуждения суммы компенсации от причиненного вреда, — резюмируют в пресс-службе Минздрава.

 
 
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Минздрав вместе с МВД пресекли использование дорогостоящих медицинских товаров с видоизмененной маркировкой о дате изготовления и сроках годности.
 
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