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В Витебске снова температурный рекорд - уже третий за февраль

18.02.2020 07:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Второй месяц зимы радует жителей Витебска весенней погодой. 17 февраля синоптики отметили очередной суточный рекорд максимальной температуры — уже третий по счету.


Фото: Татьяна Матвеева, TUT.BY

17 февраля, в 15.00, на городской метеостанции зафиксировали, что воздух прогрелся на 7,7°C — на целый градус выше температуры в этот день год назад.

Температурные рекорды были побиты 15 февраля — столбик термометра поднялся до +4,7°C, и 2 февраля — в Витебске тогда было +6,6°C. Отклонение среднемесячной температуры от нормы за первую половину февраля составило +5,6°C.

Благодаря такой теплой погоде в начале февраля на клумбах в Витебске зацвели крокусы.

 
Теги: Витебск
 
 
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Второй месяц зимы радует жителей Витебска весенней погодой.
 
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