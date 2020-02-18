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В Витебске снова температурный рекорд - уже третий за февраль
18.02.2020 07:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Второй месяц зимы радует жителей Витебска весенней погодой. 17 февраля синоптики отметили очередной суточный рекорд максимальной температуры — уже третий по счету.
17 февраля, в 15.00, на городской метеостанции зафиксировали, что воздух прогрелся на 7,7°C — на целый градус выше температуры в этот день год назад.
Температурные рекорды были побиты 15 февраля — столбик термометра поднялся до +4,7°C, и 2 февраля — в Витебске тогда было +6,6°C. Отклонение среднемесячной температуры от нормы за первую половину февраля составило +5,6°C.
Благодаря такой теплой погоде в начале февраля на клумбах в Витебске
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Второй месяц зимы радует жителей Витебска весенней погодой.
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