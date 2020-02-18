В Витебске снова температурный рекорд - уже третий за февраль

Источник материала: Tut.by

Второй месяц зимы радует жителей Витебска весенней погодой. 17 февраля синоптики отметили очередной суточный рекорд максимальной температуры — уже третий по счету.



Фото: Татьяна Матвеева, TUT.BY

17 февраля, в 15.00, на городской метеостанции зафиксировали, что воздух прогрелся на 7,7°C — на целый градус выше температуры в этот день год назад.

Температурные рекорды были побиты 15 февраля — столбик термометра поднялся до +4,7°C, и 2 февраля — в Витебске тогда было +6,6°C. Отклонение среднемесячной температуры от нормы за первую половину февраля составило +5,6°C.

Благодаря такой теплой погоде в начале февраля на клумбах в Витебске зацвели крокусы.