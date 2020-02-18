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В Дятловском районе умер молодой ксёндз. Что произошло
18.02.2020 07:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
17 февраля в возрасте 35 лет
10 апреля священнику исполнилось бы 36 лет. Посвящение в сан Борисевич принял в ноябре 2010 года из рук епископа Гродненской епархии Александра Кашкевича.
После этого молодой ксёндз был направлен викарием в приход святого Юзефа в Гродно, недолгое время служил викарием в Ошмянах. В Новоельне — с 2015 года.
Пресс-секретарь гродненской курии ксёндз Юрий Мартинович сообщил «НН», что причиной смерти стала пневмония: «Отец Павел умер в щучинской больнице».
Настоятель прихода Вознесения Пресвятой Девы Марии Здислав Пикула из Дятлово говорит, что у отца Борисевича были давние проблемы со здоровьем. «Он неоднократно лежал в больнице в Минске, были проблемы с ногами», — говорит отец Пикула.
Ксендза Павла Борисевича похоронят 19 февраля на парафиальном кладбище на его родине — в Старых Василишках Щучинского района.
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10 апреля священнику исполнилось бы 36 лет.
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