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В Дятловском районе умер молодой ксёндз. Что произошло

18.02.2020 07:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

17 февраля в возрасте 35 лет умер ксендз, администратор парафии в Новоельне Дятловского района Павел Борисевич. «НН» узнала, что произошло.

Фото: catholic.by

10 апреля священнику исполнилось бы 36 лет. Посвящение в сан Борисевич принял в ноябре 2010 года из рук епископа Гродненской епархии Александра Кашкевича.

После этого молодой ксёндз был направлен викарием в приход святого Юзефа в Гродно, недолгое время служил викарием в Ошмянах. В Новоельне — с 2015 года.

Пресс-секретарь гродненской курии ксёндз Юрий Мартинович сообщил «НН», что причиной смерти стала пневмония: «Отец Павел умер в щучинской больнице».

Настоятель прихода Вознесения Пресвятой Девы Марии Здислав Пикула из Дятлово говорит, что у отца Борисевича были давние проблемы со здоровьем. «Он неоднократно лежал в больнице в Минске, были проблемы с ногами», — говорит отец Пикула.

Ксендза Павла Борисевича похоронят 19 февраля на парафиальном кладбище на его родине — в Старых Василишках Щучинского района.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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10 апреля священнику исполнилось бы 36 лет.
 
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