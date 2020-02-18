В Дятловском районе умер молодой ксёндз. Что произошло

Источник материала: Tut.by

17 февраля в возрасте 35 лет умер ксендз, администратор парафии в Новоельне Дятловского района Павел Борисевич. «НН» узнала , что произошло.

Фото: catholic.by

10 апреля священнику исполнилось бы 36 лет. Посвящение в сан Борисевич принял в ноябре 2010 года из рук епископа Гродненской епархии Александра Кашкевича.

После этого молодой ксёндз был направлен викарием в приход святого Юзефа в Гродно, недолгое время служил викарием в Ошмянах. В Новоельне — с 2015 года.

Пресс-секретарь гродненской курии ксёндз Юрий Мартинович сообщил «НН», что причиной смерти стала пневмония: «Отец Павел умер в щучинской больнице».

Настоятель прихода Вознесения Пресвятой Девы Марии Здислав Пикула из Дятлово говорит, что у отца Борисевича были давние проблемы со здоровьем. «Он неоднократно лежал в больнице в Минске, были проблемы с ногами», — говорит отец Пикула.

Ксендза Павла Борисевича похоронят 19 февраля на парафиальном кладбище на его родине — в Старых Василишках Щучинского района.