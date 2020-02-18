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Сильный ветер ожидается в Беларуси 18 февраля

18.02.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

18 февраля погоду в Беларуси в основном будет определять теплая неустойчивая воздушная масса атлантического происхождения, по юго-восточной половине скажется влияние малоподвижного атмосферного фронта. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по юго-восточной половине, днем на значительной части территории страны пройдут дожди.

Ветер будет юго-западный порывистый, днем по северо-западной половине местами сильный порывистый.

Температура воздуха минимальная ночью составит +1..+7°С, максимальная днем +4..+10°С.

Атмосферное давление ночью будет слабо падать, днем существенно не изменится.

Фото Светланы Курейчик

https://www.mlyn.by

 
 
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Днем 18 февраля (вторник) местами по северо-западной половине республики ожидается усиление ветра порывами до 15–18 м/с, сообщили в Белгидромете.
 
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