Сильный ветер ожидается в Беларуси 18 февраля

18 февраля погоду в Беларуси в основном будет определять теплая неустойчивая воздушная масса атлантического происхождения, по юго-восточной половине скажется влияние малоподвижного атмосферного фронта. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по юго-восточной половине, днем на значительной части территории страны пройдут дожди.
Ветер будет юго-западный порывистый, днем по северо-западной половине местами сильный порывистый.
Температура воздуха минимальная ночью составит +1..+7°С, максимальная днем +4..+10°С.
Атмосферное давление ночью будет слабо падать, днем существенно не изменится.
Фото Светланы Курейчик