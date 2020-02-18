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В Березинском заповеднике началось весеннее токование тетеревов

18.02.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В Березинском биосферном заповеднике началось весеннее токование тетеревов. Это самая ранняя фиксация брачного периода этого вида, установленная за все время наблюдения фенологических явлений в жизни птиц, проводимых данным природоохранным учреждением, сообщили корреспонденту БЕЛТА в заповеднике.

В Березинском заповеднике началось весеннее токование тетеревов

Полевые исследования зоологов заповедника проходили в течение прошлой недели на Пострежском болоте. 11 февраля ученые зафиксировали 16 самцов на току, на который также прилетела и самка. «Такой факт мог быть спровоцирован аномально теплой и малоснежной зимой этого года. Как дневная, так и ночная температура воздуха в день наблюдения превышала 3 градуса тепла. Такие погодные условия больше характерны для марта: на болоте практически отсутствовал снежный покров, не было ни ветра, ни осадков — идеальная обстановка для турнирных поединков», — рассказали в заповеднике, отметив, что говорить о продолжении активного токования пока преждевременно.

Обычно весеннее оживление у тетерева при подготовке к токованию на юге ареала начинается в конце февраля — начале марта. На севере обитания, в заповеднике, время турнирных поединков обычно приходится на последнюю декаду марта. Сначала это только пение отдельных самцов в стае на месте кормежки, но постепенно интенсивность токования возрастает. И только тогда самцы начинают по утрам собираться на токовище.

Примечательно, что недалеко от обнаруженного токовища ученые заметили пару достраивавших свое гнездо орланов-белохвостов — естественных врагов тетеревов. Их гнездование в этом месте отмечалось еще два года назад. «У мест гнездовий орланы обычно появляются в первой половине марта. Самое раннее наблюдение в Витебской области было зарегистрировано 1 марта, а в Березинском заповеднике не ранее 9 марта», — добавили в природоохранном учреждении.

Всего на территории заповедника зарегистрировано около 300 тетеревов и 3-5 пар орланов в зависимости от года.

Белта

 
 
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В Березинском биосферном заповеднике началось весеннее токование тетеревов. Это самая ранняя фиксация брачного периода этого вида, установленная за...
 
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