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В день 31-й годовщины вывода советских войск из Афганистана в Глуске у памятного знака воинам-интернационалистам прошел митинг

18.02.2020 — Новости Общества | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

В день 31-й годовщины вывода советских войск из Афганистана в Глуске у памятного знака воинам-интернационалистам прошел митинг

В день 31-й годовщины вывода советских войск из Афганистана в Глуске у памятного знака воинам-интернационалистам собрались ветераны афганской войны, жители, молодежь. Митинг открыл председатель Глусского районного Совета депутатов Вячеслав Асташевич. Вспомнили земляков, служивших в Афгане, минутой молчания почтили память всех парней, погибших в чужой стране и ушедших уже после войны. От имени районного исполнительного комитета Вячеслав Асташевич вручил Благодарственные письма воинам-интернационалистам: Владимиру Бобовику — рабочему Глусского УКП «Жилкомхоз», Виктору Болбатову — водителю осиповичского филиала ОАО «Бабушкина крынка», Сергею Лугину — оператору котельной УКП «Жилкомхоз».

Михаил Тылец, председатель Глусской районной организации общественного объединения «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане», был краток в своей речи, но, на мой взгляд, выразил самое важное чувство, волновавшее его, — благодарность за память, признательность всем, кто чтит этот день, кто приходит вместе с афганцами к памятному знаку.

Спасибо за память говорила и приехавшая в Глуск на митинг родная сестра Романа Тупицы, уроженца деревни Поблин, вертолетчика, погибшего в 1986 году во время своего 534-го боевого вылета. Анне Иосифовне, сестре капитана Тупицы, начальник обособленной группы (Глусского района) военного комиссариата г. Бобруйска, Бобруйского, Глусского и Кировского районов майор Сергей Корбут передал юбилейную медаль «30 лет вывода советских войск из Афганистана». Такие медали положены всем, кто воевал в Афгане, а если воина уже нет в живых — передаются его семье.

По традиции к подножию памятного знака воинам-интернационалистам легли красные гвоздики. Цветы от районного исполнительного комитета возложили председатель Совета депутатов Вячеслав Асташевич и заместитель председателя райисполкома Дмитрий Тимченко, в возложении приняли участие руководители трудовых коллективов, общественных организаций, партий, молодежь и школьники Глусчины.

Ирина ГРОМЫКО

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В день 31-й годовщины вывода советских войск из Афганистана в Глуске у памятного знака воинам-интернационалистам собрались ветераны афганской войны, жители,...
 
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