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Суд по делу о наркотиках над бобруйским пенсионером. Ключевых свидетелей Бараненко… стало два
18.02.2020 11:48 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Бобруйске продолжается суд над 71-летним
Заседание началось с рассмотрения трех ходатайств Александр Коваленко:
Все три ходатайства были отклонены.
Что произошло?
Как следует из письма Александра Коваленко жене (ни одного свидания в СИЗО ей не дали), в октябре 2019 года он вышел, как обычно, утром погулять, возле калитки увидел пустую скомканную пачку от сигарет, поднял ее, чтобы выбросить в контейнер возле магазина, но дойти до него не успел.
— Пишет, что двое набросились на него со спины, скрутили и увезли в ИВС. В этой сигаретной пачке якобы нашли бумажку, пропитанную смесью метадона и димедрола — 0,0047 грамма. В постановлении указано, что при задержании эту пачку муж выбросил.
По словам жены Валентины, семья живет возле реки и мимо дома к берегу постоянно ходят отдыхающие, оставляют очень много мусора под забором. «Поэтому мы уже привыкли поднимать пустые бутылки, пачки, обертки, когда выходим за калитку, и выбрасывать в ближайший контейнер».
Свидетелей Бараненко… стало два
Напомним, ранее в суд уже не раз вызывали в качестве свидетеля некоего Бараненко (фамилия, как стало известно, в деле вымышленная, свидетель под защитой) — который якобы принимал участие в «проверочной закупке» метадона 5 апреля 2019 года. В этот раз на заседание он в очередной раз не явился, гособвинитель Александр Дмитриев сообщил, что принудительно доставить свидетеля невозможно — так как найти его милиция не смогла.
Суд решил продолжить рассмотрение дела пенсионера Александра Коваленко в отсутствие свидетеля.
А дальше выяснилось, что по делу пенсионера Коваленко проходит… два свидетеля Бараненко. Ранее об этом известно не было. Оба — Сергеи, отличаются лишь отчеством. И тот, которого не могут найти и привести, участия в закупке не принимал. Он якобы просто сообщил милиции о том, что пенсионер торгует наркотиками.
Покупал же «чеки» у Коваленко якобы другой человек — и в интересах личной безопасности он также скрывается под фамилией Бараненко. Его смогли опросить онлайн — в суд он тоже не явился. Правда, в закрытом режиме — судья попросила всех покинуть зал для дистанционного опроса Бараненко-2. Что именно сообщил суду свидетель, неизвестно.
Получается, старший уполномоченный отдела по наркоконтролю УВД Бобруйского горисполкома Владимир Худовец, организовавший «контрольную закупку» метадона и выступавший в качестве свидетеля на заседании 12 февраля и
Следующее заседание состоится 19 февраля. TUT.BY следит за ходом процесса.
С чего все началось?
В 2004 году по подозрению в убийстве военного пенсионера в Бобруйске был задержан 19-летний Игорь Коваленко. В 2005 году суд признал его виновным и назначил наказание в виде 25 лет лишения свободы. Родители в виновность сына не верили и начали бороться. После удовлетворения кассационной жалобы и амнистии срок заключения был сокращен до 17 лет — мужчина должен выйти на свободу через полтора года.
В 2006 году 58-летнего на тот момент Александра Коваленко задержали и обвинили в торговле наркотиками. Мужчина был осужден на 9 лет, пробыл в колонии 3 года и 2 месяца. Валентине Коваленко удалось добиться пересмотров дела, было несколько судов, которые каждый раз уменьшали срок заключения. В 2009 году Александр Яковлевич вышел, а в феврале 2010 года был признан незаконно осужденным из-за недоказанности в совершении преступления.
Сейчас во всех документах Александр Коваленко фигурирует как ранее не судимый.
В октябре прошлого года Коваленко был повторно задержан сотрудниками милиции, пенсионеру вновь предъявлено обвинение в сбыте наркотиков. Сейчас пенсионеру по ч. 3 ст. 328 УК грозит от 6 до 15 лет.
Жена Александра Яковлевича уверена, что дело о наркотиках сфальсифицировано, чтобы остановить активистов-правдолюбов.
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Выяснилось, что по делу пенсионера Коваленко проходит… два свидетеля Бараненко. Ранее об этом известно не было. Оба - Сергеи, отличаются лишь отчеством.
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