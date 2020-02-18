Суд по делу о наркотиках над бобруйским пенсионером. Ключевых свидетелей Бараненко… стало два

Источник материала: Tut.by

В Бобруйске продолжается суд над 71-летним Александром Коваленко, которого обвиняют в распространении наркотиков . 17 февраля заседание длилось в общей сложности более 6 часов, подсудимому дважды вызывали скорую из-за проблем с сердцем. В какой-то момент судья Ольга Головнева приняла решение продолжать слушания в закрытом режиме, так как опрашивался свидетель Бараненко, который находится под защитой. Однако оказалось, что это… совсем не тот Бараненко, о котором говорили в суде ранее .





Заседание началось с рассмотрения трех ходатайств Александр Коваленко:

он вновь потребовал, чтобы его интересы в суде представляла жена;

просил изменить меру пресечения — чтобы по состоянию здоровья его освободили из-под стражи. Коваленко сообщил, что после первого заседания уже был госпитализирован в Бобруйскую центральную больницу, где у него диагностировали гипертонический криз. На ночь, по словам мужчины, в изолированной палате с охраной за дверями его пристегивали к кровати наручниками, что не способствовало восстановлению здоровья;

заявил, что подал жалобу в прокуратуру на действия сотрудников милиции, которые 5 апреля 2019 года якобы организовали «проверочную закупку» наркотиков. Пенсионер считает, что до получения ответа по этой жалобе судебное разбирательство следует приостановить.

Все три ходатайства были отклонены.

Что произошло?

Как следует из письма Александра Коваленко жене (ни одного свидания в СИЗО ей не дали), в октябре 2019 года он вышел, как обычно, утром погулять, возле калитки увидел пустую скомканную пачку от сигарет, поднял ее, чтобы выбросить в контейнер возле магазина, но дойти до него не успел.

— Пишет, что двое набросились на него со спины, скрутили и увезли в ИВС. В этой сигаретной пачке якобы нашли бумажку, пропитанную смесью метадона и димедрола — 0,0047 грамма. В постановлении указано, что при задержании эту пачку муж выбросил.

Больше при себе, как указано в протоколе задержания, у него ничего не было.

По словам жены Валентины, семья живет возле реки и мимо дома к берегу постоянно ходят отдыхающие, оставляют очень много мусора под забором. «Поэтому мы уже привыкли поднимать пустые бутылки, пачки, обертки, когда выходим за калитку, и выбрасывать в ближайший контейнер».

Свидетелей Бараненко… стало два

Напомним, ранее в суд уже не раз вызывали в качестве свидетеля некоего Бараненко (фамилия, как стало известно, в деле вымышленная, свидетель под защитой) — который якобы принимал участие в «проверочной закупке» метадона 5 апреля 2019 года. В этот раз на заседание он в очередной раз не явился, гособвинитель Александр Дмитриев сообщил, что принудительно доставить свидетеля невозможно — так как найти его милиция не смогла.

Суд решил продолжить рассмотрение дела пенсионера Александра Коваленко в отсутствие свидетеля.

А дальше выяснилось, что по делу пенсионера Коваленко проходит… два свидетеля Бараненко. Ранее об этом известно не было. Оба — Сергеи, отличаются лишь отчеством. И тот, которого не могут найти и привести, участия в закупке не принимал. Он якобы просто сообщил милиции о том, что пенсионер торгует наркотиками.

Покупал же «чеки» у Коваленко якобы другой человек — и в интересах личной безопасности он также скрывается под фамилией Бараненко. Его смогли опросить онлайн — в суд он тоже не явился. Правда, в закрытом режиме — судья попросила всех покинуть зал для дистанционного опроса Бараненко-2. Что именно сообщил суду свидетель, неизвестно.

Получается, старший уполномоченный отдела по наркоконтролю УВД Бобруйского горисполкома Владимир Худовец, организовавший «контрольную закупку» метадона и выступавший в качестве свидетеля на заседании 12 февраля и рассказывавший о неком Бараненко , не уточнил, что речь идет о двух людях с одинаковой вымышленной фамилией. Из его показаний тогда следовало, что к правоохранителям обратился гражданин, который сообщил о фактах торговли наркотиками и добровольно согласился принять участие в «проверочной закупке» 5 апреля. В рапорте Владимир Худовец указал, что человек этот является наркозависимым. Предполагалось, что именно о нем шла речь, когда адвокат задавала вопрос, не мог ли этот Бараненко выбросить либо спрятать часть наркотиков во время «проверочной закупки» — вместо 20 «чеков» за 440 рублей он принес правоохранителям лишь 10.

Следующее заседание состоится 19 февраля. TUT.BY следит за ходом процесса.

С чего все началось?

В 2004 году по подозрению в убийстве военного пенсионера в Бобруйске был задержан 19-летний Игорь Коваленко. В 2005 году суд признал его виновным и назначил наказание в виде 25 лет лишения свободы. Родители в виновность сына не верили и начали бороться. После удовлетворения кассационной жалобы и амнистии срок заключения был сокращен до 17 лет — мужчина должен выйти на свободу через полтора года.

Отстаивая интересы сына, супруги несколько раз устраивали одиночные пикеты в Минске.

В 2006 году 58-летнего на тот момент Александра Коваленко задержали и обвинили в торговле наркотиками. Мужчина был осужден на 9 лет, пробыл в колонии 3 года и 2 месяца. Валентине Коваленко удалось добиться пересмотров дела, было несколько судов, которые каждый раз уменьшали срок заключения. В 2009 году Александр Яковлевич вышел, а в феврале 2010 года был признан незаконно осужденным из-за недоказанности в совершении преступления.

Сейчас во всех документах Александр Коваленко фигурирует как ранее не судимый.

Однако годы в колонии и переживания за сына не прошли даром: мужчина перенес два инфаркта. После второго Александр Яковлевич уже на акции протеста не выходил, Валентина Михайловна же в прошлом году дважды стояла у Администрации президента — в феврале и августе 2019-го. За последнюю акцию Валентину Коваленко оштрафовали на 510 рублей.

В октябре прошлого года Коваленко был повторно задержан сотрудниками милиции, пенсионеру вновь предъявлено обвинение в сбыте наркотиков. Сейчас пенсионеру по ч. 3 ст. 328 УК грозит от 6 до 15 лет.

Жена Александра Яковлевича уверена, что дело о наркотиках сфальсифицировано, чтобы остановить активистов-правдолюбов.

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