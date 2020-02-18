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В Минске проверили 188 бассейнов - в 85 нашли нарушения. Работу некоторых приостановили
18.02.2020 11:34 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Минский городской центр гигиены и эпидемиологии проверил столичные бассейны. В 45% нашли нарушения. Подробности сообщает агентство «
В 2019 году проверяющие посетили 188 бассейнов Минска — среди них были не только государственные, но и частные.
Врач-гигиенист отделения коммунальной гигиены Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Наталья Шевчик рассказала, что нарушения нашли на 85 объектах (45% от обследованных):
— Это — ненадлежащее санитарно-техническое состояние объектов, слабый производственный контроль, недостаточное соблюдение качества воды и санитарно-эпидемиологического режима. В адрес субъектов хозяйствования направлены предписания об устранении нарушений, а также о приостановлении деятельности некоторых бассейнов.
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Минский городской центр гигиены и эпидемиологии проверил столичные бассейны. В 45% нашли нарушения.
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