ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске проверили 188 бассейнов - в 85 нашли нарушения. Работу некоторых приостановили

18.02.2020 11:34 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Минский городской центр гигиены и эпидемиологии проверил столичные бассейны. В 45% нашли нарушения. Подробности сообщает агентство «Минск-Новости».


Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В 2019 году проверяющие посетили 188 бассейнов Минска — среди них были не только государственные, но и частные.

Врач-гигиенист отделения коммунальной гигиены Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Наталья Шевчик рассказала, что нарушения нашли на 85 объектах (45% от обследованных):

— Это — ненадлежащее санитарно-техническое состояние объектов, слабый производственный контроль, недостаточное соблюдение качества воды и санитарно-эпидемиологического режима. В адрес субъектов хозяйствования направлены предписания об устранении нарушений, а также о приостановлении деятельности некоторых бассейнов.

Читайте также

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минский городской центр гигиены и эпидемиологии проверил столичные бассейны. В 45% нашли нарушения.
 
Новости дня
Новости общества
 
Фаина Гузова, старший мастер колбасного цеха Сенненского районного потребительского общества, удостоена почетного звания «Человек года Витебщины – 2019”
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

17.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
18.02.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика