В Минске проверили 188 бассейнов - в 85 нашли нарушения. Работу некоторых приостановили

Источник материала: Tut.by

Минский городской центр гигиены и эпидемиологии проверил столичные бассейны. В 45% нашли нарушения. Подробности сообщает агентство « Минск-Новости ».



Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В 2019 году проверяющие посетили 188 бассейнов Минска — среди них были не только государственные, но и частные.

Врач-гигиенист отделения коммунальной гигиены Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Наталья Шевчик рассказала, что нарушения нашли на 85 объектах (45% от обследованных):

— Это — ненадлежащее санитарно-техническое состояние объектов, слабый производственный контроль, недостаточное соблюдение качества воды и санитарно-эпидемиологического режима. В адрес субъектов хозяйствования направлены предписания об устранении нарушений, а также о приостановлении деятельности некоторых бассейнов.