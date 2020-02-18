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Лукашенко решил, что Грушевский сквер в Минске, который защищали местные, должен быть сохранен
18.02.2020 12:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент решил, что Грушевский сквер должен быть сохранен. Об этом
Глава Совета Республики Наталья Кочанова является уполномоченным главы государства по Минску. По поручению главы государства она разбиралась в этом вопросе, встретилась с чиновниками из Московского района столицы, застройщиком,
— Застройка и благоустройство будут вестись так, чтобы он ни в коем случае не пострадал. Президент уделяет огромное внимание вопросам экологии, особенно актуальна эта тема для такого мегаполиса, как Минск, — сказала Наталья Кочанова.
Пока ни Мингорисполком, ни застройщик не комментируют ситуацию и не рассказывают подробностей о том, как именно будет вестись стройка. Один из местных жителей, которого оповестили о ситуации утром, рассказал, что дом достроят лишь до первых деревьев.
Напомним, местные жители активно выступали за сохранение Грушевского сквера, части которого они могут лишиться из-за строительства многоэтажного дома с подземной парковкой «Гранд Хаус». Люди выходили на
О приезде высоких чиновников
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«Застройка и благоустройство будут вестись так, чтобы он ни в коем случае не пострадал. Президент уделяет огромное внимание вопросам экологии, особенно актуальна...
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