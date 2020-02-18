Лукашенко решил, что Грушевский сквер в Минске, который защищали местные, должен быть сохранен

Источник материала: Tut.by

Президент решил, что Грушевский сквер должен быть сохранен. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».



Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Глава Совета Республики Наталья Кочанова является уполномоченным главы государства по Минску. По поручению главы государства она разбиралась в этом вопросе, встретилась с чиновниками из Московского района столицы, застройщиком, местными жителями , побывала лично в сквере . Она рассказала президенту, как развивается ситуация. Лукашенко принял решение, что Грушевский сквер должен быть сохранен.

— Застройка и благоустройство будут вестись так, чтобы он ни в коем случае не пострадал. Президент уделяет огромное внимание вопросам экологии, особенно актуальна эта тема для такого мегаполиса, как Минск, — сказала Наталья Кочанова.

Пока ни Мингорисполком, ни застройщик не комментируют ситуацию и не рассказывают подробностей о том, как именно будет вестись стройка. Один из местных жителей, которого оповестили о ситуации утром, рассказал, что дом достроят лишь до первых деревьев.

Напомним, местные жители активно выступали за сохранение Грушевского сквера, части которого они могут лишиться из-за строительства многоэтажного дома с подземной парковкой «Гранд Хаус». Люди выходили на акции , вызывали милицию на строителей, которые ставили забор, обращались в видеозаписи к президенту. После этого ходили на прием к главе Совета Республики, которая пообещала поднять бумаги и разобраться в ситуации.

О приезде высоких чиновников предупредили и коммунальные службы, которые последние два дня наводили марафет в микрорайоне — высаживали деревья вдоль проспекта Дзержинского и убирали листву в сквере.