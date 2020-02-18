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Белпочта приостановила почтовые отправления в Китай

18.02.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Белпочта приостановила почтовые отправления в Китай

«В связи с отменой рейсов авиакомпаний-партнеров, осуществляющих перевозку международных почтовых отправлений из Республики Беларусь в Китайскую Народную Республику, РУП «Белпочта» временно приостанавливает прием всех видов международных почтовых отправлений на данном направлении», — говорится в сообщении на сайте компании»

РУП «Белпочта» приносит извинения за временные неудобства.

 
 
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> «В связи с отменой рейсов авиакомпаний-партнеров, осуществляющих перевозку международных почтовых отправлений из Республики Беларусь в Китайскую Народную...
 
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