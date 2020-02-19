«Часто кожные болезни - это психосоматика». Дерматолог - о проблемах белорусов с кожей

Источник материала: Tut.by

Холода для многих становятся синонимом проблем с кожей: она сохнет, трескается, обостряются хронические заболевания. Изменения кожи могут быть симптомом и внутренних проблем организма. Мы поговорили с врачом-дерматологом высшей категории, заведующей дерматологическим отделением медицинского центра «ЛОДЭ» Раисой Шершень и узнали, почему кожа считается зеркалом всего организма, опасны ли родинки и с какими проблемами приходят на прием белорусы.





«Многие не понимают, как действует увлажняющий крем»

— Зимой у кожи одни проблемы, летом — другие. Существует ли сезонность в частоте обращений к дерматологу?

— С середины весны до середины осени на улице тепло и сыро, а это — благоприятная среда для гнойничковых и грибковых инфекций. К тому же люди чаще обращаются с вопросами, как вылечить разноцветный лишай, чтобы хорошо выглядеть на пляже. Осенью и зимой обостряются хроническая кожная патология и герпетическая инфекция. Но многие заболевания, в том числе акне и себорейные дерматиты, вирусные инфекции одолевают человека круглый год.

— А что насчет холодов, как они влияют на кожу?

— Включенное центральное отопление и обогрев в салоне машины уменьшают влажность воздуха, соответственно, состояние кожи ухудшается. От чрезмерной сухости в помещении она теряет влагу, из-за чего становится раздраженной, сухой, с красными пятнышками. В идеале стоит нормализовать климат в помещении, но это вряд ли получится сделать в офисе, где мы проводим зачастую больше времени, чем дома. Поэтому нужно пить больше воды и подбирать косметические средства, которые удерживают влагу в коже.

Многие пользуются увлажняющими кремами. Такое средство притягивает влагу к коже, но откуда ей взяться, если в это время года ее нет в окружающей среде? Поэтому лучше делать выбор в пользу кремов, в состав которых входят защитные средства и питательные компоненты, например, масло ши, авокадо или витамин Е.





Некоторые уверены, что в холодное время года меняется тип кожи. Это не так. Однако нужно брать защитные средства более жирные, чем те, которыми вы пользуетесь летом. Так, зимой людям с комбинированной кожей лучше брать крем с пометкой «для нормальной», с сухой — крем для сухой раздраженной кожи.

— Дерматология во многих аспектах граничит с косметологией. Обращаются ли пациенты с просьбой, скажем, удалить черные точки на носу или подбородке?

— Бывают ситуации, когда молодые люди во что бы то ни стало желают убрать все черные точки на лице. Но ведь это не грязь, а кожное сало, которое окислилось при контакте с кислородом. Некоторые пациенты пользуются различными масками, липучками, чтобы вытягивать содержимое сальных желез. Но что тогда происходит? Организм понимает, что железа пустая, и начинает срочно вырабатывать еще больше кожного сала. В этом случае лучше действительно сходить к косметологу на чистку лица, чтобы убрать ороговевший слой эпидермиса. Поры сузятся, и нежелательные точки будут менее заметны.

— С какими другими косметическими проблемами можно обратиться к дерматологу?

— Дерматолог-косметолог может помочь справиться с акне, постакне (поствоспалительной пигментацией, рубчиками), улучшить состояние пигментных пятен, устранить купероз, розацеа (розовые угри), сосудистые звездочки. Все это не столько влияет на функционирование организма, сколько связано с нашим недовольством своим внешним видом. Современные лазерные технологии помогают избавиться от таких косметических дефектов. Например, сосудистый лазер избирательно воздействует на оксигемоглобин (гемоглобин, соединенный с кислородом, — прим. TUT.BY), благодаря чему сужаются повреждённые или расширенные кровеносные сосуды, оставляя кожу неповрежденной.

Если воздействие сосудистого лазера направлено на омоложение, то лазерный луч прогревает более глубокие слои кожи и запускает процесс восстановления (так называемое неаблятивное омоложение). А углекислотный лазер (CО 2 ) используется для удаления образований, выполняет лазерную шлифовку шрамов, рубцов, растяжек, мелких морщин, омоложение кожи. Он же позволяет проводить безоперационную блефаропластику, в результате которой улучшается тонус кожи, разглаживаются мелкие морщинки вокруг глаз. Лазер делает микроскопические отверстия в коже, тем самым активизируя коллаген, который придает коже упругость и заставляет ее подтягиваться.



СО2 лазер для косметологии

— Многих беспокоят родинки, но нужно ли их удалять?

— В этом вопросе главное все делать обдуманно. На самом деле люди, пугающиеся родинок, приходят все чаще. Родинки (невусы) могут появляться на теле человека до 30−40 лет. И это нормально. Некоторые невусы бывают врожденными. Беспокойство по поводу родинок понятно, поскольку информации о них много, а новые методы диагностики позволяют выявлять все больше патологии. Соответственно, люди тревожатся. Но меланома не всегда происходит из родинки, часто она появляется на неизмененной коже или может быть в беспигментной форме. Более того, ее могут диагностировать вообще в глазу или прямой кишке.

— Но что если родинка находится в области трения?

— Тогда ее лучше удалить, чтобы избежать травматизации. За единичными образованиями можно наблюдать с помощью цифрового дерматоскопа. Он многократно увеличивает нужный участок кожи и помогает тщательно рассмотреть структуру. Снимок можно сохранить в базе данных и на следующем осмотре сопоставить размеры, цвет, динамику изменений. Если родинок много, можно сделать так называемое картирование (создание «карты родинок» всей поверхности тела).









Это неинвазивное исследование — дерматоскопия — позволяет на ранних этапах обнаруживать онкологические заболевания кожи, соответственно, у многих людей появляется больше шансов на благоприятный исход лечения. Удаление образований проводится после консультации онколога.

«Прижигают спиртом и капают уксусную эссенцию»

— Стесняются ли пациенты показать свои проблемы с кожей?

— Случается и такое. Приходится убеждать, что он не один с такой болезнью. Молодежь спокойнее относится к необходимости раздеться перед врачом, рожденные в 1970-х годах стесняются, а про людей почтенного возраста я уж и не говорю. Но поверьте, лучше показать и узнать, что ваша неприятность поддается стандартному лечению, чем пропустить опасную болезнь. Однажды мне довелось за один прием обнаружить два случая базалиомы (базальноклеточный рак кожи): у молодой женщины и мужчины пенсионного возраста. В данном случае это, конечно, стечение обстоятельств. Такая ситуация не ежедневная.

— А что делать, если к моменту, когда подошел твой день приема у дерматолога, высыпания исчезли?

— Неоднократно приходится слышать фразу вроде: «Два дня назад были красные пятнышки, а сейчас все прошло». Это загадка для врача. Иногда пациенты отменяют прием, когда высыпания исчезают, иногда приходят посоветоваться. Тогда обсуждаем, какие могут быть варианты, какие провоцирующие факторы были накануне, прием лекарств и прочее. Иногда помогает фото, сделанное пациентом на смартфон. В итоге назначаем следующий визит, когда высыпания снова появятся.





— Чем чревато самолечение в области дерматологии?

— Вокруг всегда хватает советчиков: друзей, фармацевтов, интернет-форумов. К сожалению, нередко люди сначала долго мажутся чем-то, прижигают спиртом мокнущие раны, а то и сами выводят ту же родинку или папиллому: купят какое-нибудь средство в аптеке или вообще уксусную эссенцию капают. В последнем случае можно спровоцировать язву, которую потом придется долго лечить. К моменту, когда такой человек доходит до дерматолога, врачу сложно понять, с чем бороться. Если это просто смазанная клиническая картина, то полбеды. Но бывает, на коже постепенно развивается новообразование, а ничего не подозревающий человек все еще занимается самолечением.

Поэтому всегда прошу: если что-то вызывает сомнения, лучше придите к врачу. В конце концов, у дипломированного специалиста большой арсенал знаний и опыт, чтобы поставить диагноз. Случаи ведь бывают разные: среди моих первых пациентов был ребенок, которого никак не могли вылечить от кожной сыпи. В итоге родителей направили в паразитологическую лабораторию. Там-то и выявили, что на зарубежном курорте ребенок заразился экзотической глистной инвазией. Интоксикация организма проявлялась в том числе и этой странной сыпью. Как только паразитов уничтожили, высыпания прекратились.

«Сменой шампуня проблемы с перхотью не решить»

— Иногда пациенту кажется, что его проблема просто несерьезная. Стоит ли бежать к дерматологу, например, с обычной перхотью?

— Зачастую перхоть — это симптом себорейного дерматита — заболевания, поражающего кожу головы, гладкую кожу. Его источник — активизирующаяся грибковая флора кожи, поэтому простой сменой шампуня проблему не решить. Даже если сейчас вам какое-то разрекламированное средство помогает, то вскоре может развиться устойчивость к его компонентам. Поэтому лучше составить план лечения с врачом, который подберет препарат с необходимым противогрибковым эффектом.





— Но откуда берется этот грибок?

— Давно известно, что грибки, как и многие другие бактерии, в норме должны присутствовать на нашей коже. Другое дело, что им необходимо сосуществовать в определенном содружестве с нашим организмом и между собой. Когда по какой-то причине на коже меняется среда обитания, грибки начинают активно размножаться.

Вместе с тем бывают грибковые инфекции, которые относятся к заразным кожным заболеваниям, например, микроспория (в народе — лишай). Обычно уже само слово «лишай» очень пугает людей. Моя задача в таком случае объяснить, что есть что. Разноцветный, он же отрубевидный лишай — это активизация грибковой флоры. Розовый лишай возникает в результате реакции организма на перенесенную вирусную инфекцию. Даже известный многим псориаз — это тоже лишай, но чешуйчатый.

Кожа — это зеркало всего организма. К примеру, обращается человек с той же себореей, а я уже с порога вижу, что у него, возможно, нарушение метаболического обмена. Направляю пациента на дополнительное обследование, на консультацию к эндокринологу. Как только человек отрегулирует обмен веществ, сразу и себорея поддается лечению.

— Можно ли вылечить дерматологическое заболевание раз и навсегда?

— На этот часто звучащий в моем кабинете вопрос я всегда отвечаю честно: наша задача — сделать так, чтобы ваше спокойствие длилось как можно дольше, то есть, достичь ремиссии и длительно сохранить результат. При соблюдении рекомендаций, если есть доверие между пациентом и врачом, хороший результат можно получить с большей вероятностью.

Существуют кожные заболевания с установленной причиной. Допустим, чесотка вызывается чесоточным клещом, значит, для того, чтобы выздороветь, необходимо от этого клеща избавиться. Или возьмем микроспорию (стригущий лишай, которым люди чаще всего заражаются от болеющих бездомных животных): возбудителем заболевания являются микроскопические патогенные грибы, соответственно, врач назначит конкретное противогрибковое лечение. В этих случаях можно говорить о полном выздоровлении.

Но бывают заболевания с неустановленным происхождением или со множественными возможными факторами. В поисках истины пациенты посещают различных специалистов, сдают множество анализов. Часто кожные болезни зависят от психосоматики: многие процессы запускает стресс или, если быть точнее, реакция на стресс каждого отдельного человека.

— Но людям с тем же псориазом не хочется опускать руки. Что можно сделать с этим неприятным диагнозом?

— Действительно появляются новые препараты, которые помогают стабилизировать процесс. Раньше с псориазом боролись в основном салициловой мазью, мазью с дегтем и советовали пить витамины. Сейчас, кроме этого, в арсенале есть разнообразные препараты, в том числе гормональные мази с высоким профилем безопасности, негормональные средства, которые можно подбирать в зависимости от локализации и степени тяжести болезни.

Устойчивой ремиссии также помогает добиться эксимерная фототерапия — обработка аппаратом светолечения с волной определенной длины, которая воздействует точно на пораженный участок. При этом здоровую кожу защищают специальные фильтры. Светолечение проводят на ограниченных участках, воздействовать можно не более чем на 20 процентов тела человека. Но для таких типичных мест, как локти, этого вполне достаточно. Это позволяет достичь длительной ремиссии.





Также такой аппарат используют в лечении витилиго — нарушении пигментации кожи. Существуют специализированные клетки кожи — меланоциты, которые вырабатывают пигмент меланин, дающий нашей коже цвет. У некоторых людей меланоциты на определенных участках перестали работать. Эксимерная лампа активизирует клетки-меланоциты и заставляет их вырабатывать необходимый пигмент. Лечение эксимерной лампой назначают и при алопеции — патологическом выпадении волос, стимулируя рост луковиц.