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Территориальный центр социального обслуживания Вороновского района выиграл грант в размере 15 тысяч евро

19.02.2020 — Новости Общества | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Территориальный центр социального обслуживания Вороновского района выиграл грант в размере 15 тысяч евро

Территориальный центр социального обслуживания Вороновского района выиграл грант в размере 15 тысяч евро на реализацию гуманитарного проекта по оказанию санаторных услуг на дому маломобильным гражданам «Автосанаторий».

Международное общественное объединение «Взаимопонимание» совместно с германским фондом «Память, ответственность и будущее» в рамках программы «Место встречи: диалог» в Беларуси предоставляют финансовую и методическую поддержку гуманитарных проектов, которые способствуют улучшению социального и психологического состояния пожилых людей, в первую очередь бывших жертв нацизма, которые были на принудительных работах, и других представителей военного поколения.

Инициатива сотрудников Центра прошла тщательную проверку и согласование и вскоре будет реализована. Поддержание социально значимого статуса граждан, частично утративших способность к самообслуживанию, планируется посредством профилактических мероприятий, например, обучения в онлайн-школе для пожилых, проведения процедур аромотерапии, а также лечебных (углубленное медицинское обследование, гимнастика, массаж) и досуговых.

Старт реализации проекта — 1 марта, продлится он два года. 

 
 
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Территориальный центр социального обслуживания Вороновского района выиграл грант в размере 15 тысяч евро на реализацию гуманитарного проекта по оказанию...
 
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