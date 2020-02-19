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В сожженной в войну деревне Ола появится новый мемориал. Помните, о нем говорил президент?
19.02.2020 13:30 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вскоре на месте деревни Ола в Светлогорском районе, в которой в 1944 году фашисты сожгли и расстреляли 1758 человек (из них — 950 детей), появится новый мемориал. О том, как он будет выглядеть,
О трагической судьбе Олы говорят меньше, чем о всем известной Хатыни. Вместе с тем людей в этой полесской деревне погибло в 12 раз больше.
Идея о возведении мемориала на месте деревни Ола,
Известно, что мемориальный комплекс будет состоять из пешеходного маршрута (бывшей улицы сожженной деревни) протяженностью 292 метра. Вдоль него будут установлены калитки и порталы — символы сожженных домов. Центром комплекса станет звонница с набатным колоколом.
Кстати, для сбора средств на строительство и реконструкцию братского захоронения уже в эти выходные, 22 февраля, пройдет областной субботник.
Мемориал в Оле планируется открыть к 75-летию Победы, то есть в этом году.
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Вскоре на месте деревни Ола в Светлогорском районе, в которой в 1944 году фашисты сожгли и расстреляли 1758 человек (из них - 950 детей), появится новый мемориал.
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