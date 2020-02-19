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В сожженной в войну деревне Ола появится новый мемориал. Помните, о нем говорил президент?

19.02.2020 13:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вскоре на месте деревни Ола в Светлогорском районе, в которой в 1944 году фашисты сожгли и расстреляли 1758 человек (из них — 950 детей), появится новый мемориал. О том, как он будет выглядеть, рассказали «Гомельские ведомости».


Фото: Дмитрий Чернявский

О трагической судьбе Олы говорят меньше, чем о всем известной Хатыни. Вместе с тем людей в этой полесской деревне погибло в 12 раз больше.

Идея о возведении мемориала на месте деревни Ола, впервые возникла у почетного гражданина Светлогорска Изяслава Котлярова. Но найти денег на новый комплекс было не просто. А в декабре прошлого года во время общения президента со студентами и преподавателями медицинских университетов вопрос о создании комплекса в Оле озвучила студентка гомельского вуза. Александр Лукашенко инициативу поддержал — и завертелось.


Известно, что мемориальный комплекс будет состоять из пешеходного маршрута (бывшей улицы сожженной деревни) протяженностью 292 метра. Вдоль него будут установлены калитки и порталы — символы сожженных домов. Центром комплекса станет звонница с набатным колоколом.


Кстати, для сбора средств на строительство и реконструкцию братского захоронения уже в эти выходные, 22 февраля, пройдет областной субботник.

Мемориал в Оле планируется открыть к 75-летию Победы, то есть в этом году.

 
 
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Вскоре на месте деревни Ола в Светлогорском районе, в которой в 1944 году фашисты сожгли и расстреляли 1758 человек (из них - 950 детей), появится новый мемориал.
 
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