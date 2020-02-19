Как досрочно расторгнуть трудовой контракт или договор?

Источник материала: Полесская правда



По соглашению сторон, состоянию здоровья или при перемене места жительства – разбираемся, какие причины являются вескими для расторжения трудового контракта или договора со стороны работника. А также, из-за чего наниматель может досрочно уволить сотрудника.

Разойтись полюбовно

Согласно статье 37 Трудового кодекса договор, заключенный на неопределенный срок, а также контракт (срочный трудовой договор) могут быть прекращены в любое время по соглашению сторон независимо от того, на какой срок они были заключены.

В этом случае работнику необходимо письменно уведомить нанимателя о желанию расторгнуть трудовой договор или контракт с указанием даты увольнения. Когда стороны договорятся об увольнении и его сроке, издается приказ об увольнении по пункту 1 статьи 35 ТК, в котором закрепляется договоренность.

Важно!

Досрочное увольнение является правом нанимателя, и он может требовать продолжения трудовых отношений до окончания срока действия контракта или договора.

А если не удалось договориться?

К слову, перечень всех уважительных причин в случае увольнения по требованию работника в трудовом законодательстве не предусмотрен. Как правило, всё решает наниматель.

Однако статьей 41 ТК предусмотрены некоторые причины, позволяющие расторгнуть трудовые отношения досрочно по требованию работника. К ним относятся болезнь и инвалидность сотрудника, препятствующие выполнению работы по трудовому договору.

Также основаниями для расторжения контракта являются нарушения нанимателем трудового законодательства, коллективного или трудового договора. В данном случае необходимо зафиксировать факт нарушения нанимателем закона. Для этого можно обратиться в Министерство труда и социальной защиты, к председателю первички вашей организации или правовому инспектору отраслевого профсоюза. Если наниматель отказывается издать приказ об увольнении после фиксации факта нарушения трудового законодательства, то работник имеет право обратиться в суд с требованием о расторжении трудовых отношений.

Важно!

До издания приказа об увольнении работник должен выполнять свои трудовые обязанности. В противном случае он может быть уволен за нарушение трудовой дисциплины.

Кроме того, при оценке уважительности причин расторжения трудовых отношений по требованию работника учитывается, как они препятствовали ему выполнять трудовые обязанности. Например, к таким причинам относятся выход на пенсию, состояние здоровья, изменение места жительства и необходимость ухода за больным родственником.

Наниматель имеет право попросить доказательства. Например, приобретение жилья в другом населенном пункте, договор найма жилья, пенсионное удостоверение или медицинское заключение.

Исходя из причин, указанных в статье 41 ТК, наниматель обязан уволить сотрудника тем числом, которое указано в письменном заявлении работника. Работодатель не вправе самостоятельно определять дату увольнения. Это право принадлежит работнику.

Может ли уволить наниматель досрочно без согласия работника?

Да, может. Например, наниматель вправе уволить работника, который не соответствует занимаемой должности или выполняемой работе, по состоянию здоровья или недостаточной квалификации. Кроме того, причиной для расторжения трудовых отношений со стороны работодателя может быть неисполнение работником трудовых обязанностей без уважительных причин, если к работнику ранее применялись дисциплинарные взыскания.

Также наниматель вправе досрочно расторгнуть трудовые отношения в случае прогула (в том числе отсутствия на работе более 3 часов в течение рабочего дня) без уважительной причины. К весомым причинам относятся: неявка на работу в течение более 4 месяцев подряд вследствие временной нетрудоспособности (не считая отпуска по уходу за ребенком), появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, однократное нарушение требований по охране труда, повлекшее смерть и увечья других работников, совершение по месту работы хищения имущества нанимателя.

Эти правила предусмотрены статьей 42 Трудового кодекса.

Важно для спортсменов

В статье 47 ТК также появились новые правила расторжения трудовых отношений для некоторых категорий работников. Например, договор или контракт с работниками сферы физической культуры и спорта, участвующими в подготовке спортсмена, расторгается в случае их дисквалификации за допинг в спорте. Эта норма введена для реализации Указа Президента от 24 мая 2018 года № 201 «О противодействии допингу в спорте».