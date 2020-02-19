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В Гродно активисты подали заявку на проведение «Дня Воли». Где и когда может пройти праздник

19.02.2020 13:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно 19 февраля подали заявку в горисполком на проведение «Дня Воли», сообщили в соцсетях активисты. Сейчас они ожидают решения местных властей и пробуют собрать средства на праздник на благотворительной краудфандинговой платформе.


«День Воли» хотят провести в Гродно в Коложском парке в субботу, 21 марта, с 13 до 18 часов.

Как указано в заявке, это будет фестиваль с выступлением творческих коллективов, организованной торговлей, точками питания и развлекательными площадками.

Цель — публичное празднование очередной годовщины объявления независимости БНР и юбилей переезда Правительства БНР в Гродно.


По предварительным подсчетам организаторов, на проведение мероприятия понадобится 15 тыс. белорусских рублей. Средства собирают здесь.

 
Теги: Гродно
 
 
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Это будет фестиваль с выступлением творческих коллективов, организованной торговлей, точками питания и развлекательными площадками.
 
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