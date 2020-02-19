В Гродно активисты подали заявку на проведение «Дня Воли». Где и когда может пройти праздник

Источник материала: Tut.by

В Гродно 19 февраля подали заявку в горисполком на проведение «Дня Воли», сообщили в соцсетях активисты. Сейчас они ожидают решения местных властей и пробуют собрать средства на праздник на благотворительной краудфандинговой платформе.





«День Воли» хотят провести в Гродно в Коложском парке в субботу, 21 марта, с 13 до 18 часов.

Как указано в заявке, это будет фестиваль с выступлением творческих коллективов, организованной торговлей, точками питания и развлекательными площадками.

Цель — публичное празднование очередной годовщины объявления независимости БНР и юбилей переезда Правительства БНР в Гродно.





По предварительным подсчетам организаторов, на проведение мероприятия понадобится 15 тыс. белорусских рублей. Средства собирают здесь .