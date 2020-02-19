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Мальчик играл с наручниками и застрял в них, родителям пришлось вызывать МЧС

19.02.2020 13:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске к спасателям обратились родители и просили помочь снять с ног ребенка наручники. Выяснилось, что мальчик просто играл. Подробности сообщает пресс-служба МЧС.

Четырехлетний мальчик играл с алюминиевыми наручниками, надел их на ноги и защелкнул. Родители пытались снять их сами, но ничего не вышло. На помощь позвали спасателей.

Спецоборудование испугало ребенка, он заплакал. Тогда работники МЧС решили использовать инструменты проще, чтобы не пугать мальчика. За 15 минут с помощью напильника и плоскогубцев наручники перерезали.



В МЧС добавляют, после этого ребенок улыбнулся и сказал: «Вырасту и пойду работать спасателем».

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске к спасателям обратились родители и просили помочь снять с ног ребенка наручники. Выяснилось, что мальчик просто играл. Подробности сообщает пресс-служба...
 
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