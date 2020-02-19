Врач консультирует: что нужно знать о гриппе?

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Для гриппа характерно очень быстрое развитие клинических симптомов: внезапное острое начало заболевания, сопровождающееся повышением температуры до 38-40°С уже в первые 24-36 часов, появляется головная боль, боль при движении глазных яблок, светобоязнь, боль в мышцах и суставах, озноб, общая слабость, кашель. Сухой болезненный кашель, заложенность носа появляются через несколько часов от начало болезни. Типичным для гриппа является развитие трахеита, сопровождающееся болезненным кашлем в области грудины.

Возбудители гриппа - вирусы А и В, которые отличаются агрессивностью и высокой скоростью размножения. За считанные часы после заражения вирус гриппа приводит к глубоким поражениям слизистой оболочки дыхательных путей, открывая возможности для проникновения в нее бактерий. Важной особенностью вирусов гриппа является их способность видоизменяться, практически ежегодно появляются новые варианты вирусов.

Грипп крайне опасен своими осложнениями: пневмонией (воспалением легких), бронхитом, осложнением верхних дыхательных путей (отитами, синуситами, ринитами, трахеитами), дыхательной недостаточностью, поражением нервной системы (менингитом, менингоэнцефалитом, энцефалитом, невралгией), осложнениями со стороны сердечно-сосудистой системы (миокардитом, перикардитом) и обострением имеющихся хронических заболеваний.

Как защитить себя от гриппа?

Основной мерой специфической профилактики гриппа является вакцинация. Вакцинация рекомендуется всем группам населения (людям преклонного возраста, детям с 6-ти месяцев, медицинским работникам, учителям, студентам, работникам сферы обслуживания и транспорта).

Неспецифическая профилактика: избегать контактов с лицами, имеющими признаки заболевания, сократить время пребывания в местах массового скопления людей и в общественном транспорте, носить медицинскую маску, регулярно и тщательно мыть руки с мылом, осуществлять влажную уборку помещений, проветривать их, вести здоровый образ жизни (полноценный сон, сбалансированное питание, физическая активность). Использовать по рекомендации врача различные препараты и средства, повышающие иммунитет.

Если вы заболели гриппом?

Необходимо остаться дома и обратиться к врачу. Самолечение при гриппе недопустимо. Только врач должен поставить диагноз и назначить лечение. Необходимо строго соблюдать все рекомендации врача: своевременно принимать лекарства и соблюдать постельный режим во время болезни, так как при заболевании увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую, иммунную и другие системы организма. Рекомендуется обильное питье: горячий чай с лимоном, медом, малиной, клюквенный или брусничный морсы. Чаще мыть руки водой с мылом, особенно после кашля или чихания. Не прикасаться руками к глазам, носу и рту. Помещение, где находится больной, необходимо регулярно проветривать, предметы обихода и полы протирать дезинфицирующими средствами. При уходе за больным использовать медицинскую маску.

Грипп – заболевание серьезное и опасное, однако не будем паниковать и бояться наступления зимнего периода. Полноценная профилактика и здоровый образ жизни помогут если и не предотвратить грипп, то хотя бы избежать его тяжелых форм. Ваше здоровье в ваших руках. Будьте здоровы!

В.И. КОНОВАЛОВА, врач-валеолог УЗ «Борисовская ЦРБ»