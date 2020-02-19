Под Гродно могут закрыть крупную детскую конно-спортивную школу. В чем причина и что делать?

Источник материала: Tut.by

Под Гродно на грани закрытия крупнейшая детская конноспортивная школа, сообщает ОНТ. Воспитанникам и их родителям объявили: последние занятия — в мае. Но они ищут пути выхода из сложной ситуации.



Фото носит иллюстративный характер. Дарья Бурякина, TUT.BY

Дело в том, что у гродненского хозяйства «Прогресс-Вертелишки» (нынешнего владельца отделения конного спорта детско-юношеской школы под Гродно) средств на содержание комплекса попросту нет. К тому же здание нуждается в ремонте.

На тренировки в конноспортивный комплекс хозяйства «Прогресс-Вертелишки» каждый день уже почти четверть века съезжаются дети из Гродно и окрестностей — всего более 30 человек. Крытый манеж, конюшни, свыше ста лошадей — такой базы в области больше нет нигде. А главное — занятия бесплатные. Если школа закроется, детям просто будет некуда деться.

Родители воспитанников расстроены: закрытие отделения сведет на нет развитие конного спорта в регионе, да и дети к животным привыкли. В хозяйстве все понимают, но другого выхода нет. Поначалу, говорят, конюшни были делом прибыльным: занимались селекцией, растили лошадей на продажу. На выручку тренировали детей. Воспитанники отделения конного спорта за эти годы не раз входили в состав юниорской сборной страны, занимали призовые места на соревнованиях.

Но сейчас ситуация изменилась — и 260 тыс. рублей в год на содержание комплекса взять неоткуда.

— Ни спортивные лошади, ни мясные практически никого не интересуют. То есть рынок закрыт. Коль рынок закрыт, мы десяток лет уже не занимаемся селекцией. А что такое спортивное коневодство? Главное — селекция. Потому что без селекции просто так ездить на каком-то там коне — это просто покататься и поразвлекаться, — говорит председатель сельхозпредприятия «Прогресс-Вертелишки» Василий Ревяко.

Спасти отделение могла бы передача новому владельцу. Например профсоюзам. За их счет идет ежемесячная выплата зарплат тренерам. Но взять на себя все расходы областная организация не может, разве что подключились к активным поискам инвестора. Рассматривают и другие варианты: передать на баланс области или Гродненского района, продать крупному предприятию.

Все признают: конный спорт — вид дорогой, элитный. Но это не значит, что в регионе им не нужно заниматься.

— В июне у нас состоится еще такое совещание, обсуждение перспектив развития данного отделения, — пояснил начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Олег Андрейчик. — Никаких официальных запросов со стороны сельскохозяйственного предприятия не поступало о закрытии школы. Наша позиция — то, что дети должны заниматься, тем более что у этой школы есть результат.