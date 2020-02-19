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Не пустить коронавирус: белорусы требуют запретить въезд в страну китайцам

19.02.2020 15:07 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В Беларуси появилась петиция, под которой собирают подписи за полный запрет на въезд в страну китайских граждан и иностранцев, которые недавно посещали КНР. Также там требуют прекратить любое авиасообщение с Китаем.

В тексте петиции говорится о том, что множество стран мира после вспышки эпидемии коронавируса прекратили авиасообщение с Китаем во избежание распространения болезни по миру. Авторы петиции подчеркивают, что отсутсвие серьезных мер по ограничению въезда в Беларусь китайских граждан, в том числе, студентов и рабочих предприятий, может подвергать риску здоровье всей нации.

«Мы выступаем против принятия ещё около 700 китайских студентов до стабилизации ситуации. Кроме того, как было отмечено Министром здравоохранения Республики Беларусь, студенты, прибывшие из Китая, находятся не на карантине, а "под наблюдением" в специально отведенных местах, а те институты, которые на две недели могут предоставить вернувшимся студентам помещения с отдельным входом, забирают их к себе. То же самое касается китайцев, которые трудятся на белорусских предприятиях. Таким образом, данные лица, а также работники здравоохранения, которые обслуживают китайских студентов, находящихся "под наблюдением", свободны в перемещении и распространении вируса в нашей стране, что неприемлемо и угрожает здоровью и жизни населения Республики Беларусь», - говорится в петиции, которую на момент публикации материала подписало более 500 человек.

Однако в Минздраве от предложения закрыть границы. Об этом сообщила БЕЛТА пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун.

«С учетом последних рекомендаций ВОЗ закрытие границ в Беларуси пока не рассматривается», - отметила Юлия Бородун.

Напомним, что только за 18 февраля от коронавируса COVID-19 умерло 127 человек, по официальным данным китайских властей, им заражены более  75 тыс. человек. Болезнь унесла более двух тысяч жизней. Цифры меняются ежедневно. 

Эксперты считают, что количество новых заражений в Китае может достигнуть 50 тысяч в день. По их мнению, ели пневмонию не лечить, то заболеть может 2/3 населения Земли.

В Минздраве Беларуси рекомендуют придерживаться правил личной гигиены, чаще мыть руки с мылом, не касаться грязными руками лица. «На улице вероятность того, что на человека попадет частица, зараженная вирусом, минимальна. Что касается мест массовых скоплений людей, то в них можно при желании надевать маску», - отметили в пресс-службе ведомства.

 

 
 
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В Беларуси появилась петиция, по которой собирают подписи за полный запрет на въезд в страну китайских граждан и иностранцев, которые недавно посещали КНР. Также...
 
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