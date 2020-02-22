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На 23 февраля объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра

22.02.2020 16:44 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На воскресенье, 23 февраля, в Беларуси объявлено штормовое предупреждение с оранжевым уровнем опасности, сообщает Белгидрометцентр.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«По большей части территории страны, в том числе и в Минске, ожидается порывистый ветер со скоростью до 15−20 м/с», — говорится в сообщении.

Рекомендации МЧС при сильном ветре:

  • уберите вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
  • машину поставьте в гараж или припаркуйте вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
  • находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
  • избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).

 
Теги: Минск
 
 
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Сильный ветер ожидается на большей части территории Беларуси и в Минске.
 
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