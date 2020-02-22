|
На 23 февраля объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра
22.02.2020 16:44 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На воскресенье, 23 февраля, в Беларуси объявлено штормовое предупреждение с оранжевым уровнем опасности,
«По большей части территории страны, в том числе и в Минске, ожидается порывистый ветер со скоростью до 15−20 м/с», — говорится в сообщении.
Рекомендации МЧС при сильном ветре:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сильный ветер ожидается на большей части территории Беларуси и в Минске.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)