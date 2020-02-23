Самоотверженность в профессии – норма жизни

Источник материала: Единство

Что ни дело, то остросюжетный детектив?





Еще в школьные годы Андрей Лучина решил связать свою профессиональную деятельность со службой в правоохранительных органах. Воспитанного в семье отца-управленца и мамы-экономиста, его, можно сказать, планомерно и уверенно вела судьба именно в юридическом направлении. Судите сами: в детстве он живо интересовался документальными и художественными фильмами о следственных органах, в том числе и картинами советского периода о следственной работе; в милиции служил дядя, да и старший брат Дмитрий решил стать юристом.

– Процесс организации следственной работы подобен управленческому, когда для определенных следственных действий необходимы некоторые управленческие основы, как в профессиональной деятельности моего отца. Так что его заслуга в моем профвыборе тоже важна, – считает Андрей Валерьевич. – В школе я учился хорошо и на следственно-экспертный факультет Академии МВД Беларуси (по специализации судебно-прокурорская следственная деятельность) поступил уверенно, хотя там был высокий проходной балл. По окончании вуза в 2009-м для прохождения службы получил распределение в следственное отделение городского отдела милиции Борисовского РУВД.

Когда путем слияния следственного аппарата органов прокуратуры с подразделениями предварительного расследования из системы МВД и КГК в Беларуси был образован Следственный комитет, суть следственной работы не изменилась, но было положено начало коренной реформе правоохранительной системы.

Сегодня работа старшего следователя Борисовского РОСК майора юстиции А.В. Лучины заключается в детальном объективном изучении материалов уголовных дел, раскрытии преступлений и привлечении к ответственности виновных.

По его мнению, для достижения положительных результатов по защите прав и законных интересов граждан, возмещению причиненного ущерба и успешного выполнения иных задач следователю необходимы усидчивость, постоянное самосовершенствование, стремление двигаться вперед, изучая спецлитературу, и быть в курсе нововведений в законодательстве.

Уверена, к этому следует добавить выдержку, терпение, мужество и самоотверженность. Ведь расследуемые дела бывают абсолютно разные, в том числе очень сложные и резонансные, многие из которых следователю Лучине вспоминать и озвучивать не хочется. Правда, если покопаться в памяти, можно насобирать материал на несколько десятков, а то и более остросюжетных детективов. Однако тайна любого следствия навсегда остается заложницей его кабинета.

О личной жизни Андрей Лучина говорит скупо: женат, двое детей, предпочтение – здоровому образу жизни. Как родные воспринимают его профессию следователя? С пониманием и пожеланием чаще видеть дома. А уж если он дома, внимание семье уделяет максимальное. Также старается выкроить часик-другой для увлечений – это грубая обработка дерева с изготовлением предметов домашнего интерьера, есть интерес к автомобилестроению. Кстати, первое приятно удивило: чувствуется хозяйская жилка!

«Выбрать путь помог отец»





Лучший молодой следователь Борисовского РОСК лейтенант юстиции Дмитрий Горбач – пока еще начинающий специалист в отделе, но весьма перспективный сотрудник, недавно занявший І место в первом этапе конкурса профессионального мастерства следователей, впервые назначенных на должность в следственные подразделения управления Следственного комитета Республики Беларусь по Минской области и имеющих стаж следственной работы менее двух лет. После областного этапа конкурса прошел республиканский, на котором Дмитрию совсем немного не хватило, чтобы войти в тройку призеров. Хотя для человека его профессии со сроком непростой службы в полтора года четвертое место – тоже неплохой результат, перспективное начало, стимулирующее на упорство и развитие, стремление к другим победам, а следовательно, и продвижение вверх по служебной лестнице.

– Весомую роль в моем выборе профессии сыграл отец, который более 25 лет отработал в Старогородском отделе милиции. Он никогда не уговаривал выбрать этот путь, не говорил, что будет легко, а, наоборот, рассказывал о тяжких буднях правоохранителей и в то же время подавал пример преданности и верности избранному делу. Папа сумел заинтересовать меня, показывая положительные стороны службы в органах, – делится молодой человек.

Пример родителя и подтолкнул Дмитрия продолжить дело отца, только в несколько другой правоохранительной структуре. Сначала он окончил правовой класс СШ №22, затем – следственно-экспертный факультет Академии МВД. Далее – практика, стажировка, недолгая работа в Жодинском городском отделе Следственного комитета, перевод в Борисов (в родном городе и воздух помогает).

Молодым сотрудникам, как правило, поручается расследование дел всех категорий, кроме сложных преступлений против личности. Сколько на счету Дмитрия уже расследованных дел, сосчитать непросто, за полтора года накопилось прилично. Шаблона проведения следственных процедур и мероприятий, как известно, нет. Суть каждого следственного действа индивидуальна и вряд ли, по мнению лейтенанта юстиции Горбача, когда-либо повторится.

А за пределами работы у Дмитрия отдых, как и у любого из его коллег. Свободное время он предпочитает посвящать посещению кинотеатра, прогулкам на природе, путешествиям по Беларуси. Это отвлекает от службы, «разгружает» мозг, дает новые силы.