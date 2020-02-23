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Соединение путей второй и третьей линий метро планируют на 21−22 марта - несколько станций закроют

23.02.2020 08:18 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Врезку стрелки между Автозаводской и Зеленолужской линиями метрополитена намечено провести в третьей декаде марта, сообщили корреспонденту агентства «Минск Новости» в УП «Минскметрострой».


Так выглядела станция метро «Ковальская Слобода» 18 ноября 2019 года. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Как отметил генеральный директор УП «Минскметрострой» Леонид Стухальский, ориентировочно 21 и 22 марта временно будет закрыт участок подземки от станции «Фрунзенская» до станции «Каменная Горка». В эти дни метростроители планируют провести врезку стрелки, соединение рельсовых путей между действующей Автозаводской и строящейся Зеленолужской линиями.

— Ветка съездов будет производиться на перегоне от станции «Площадь Франтишка Богушевича» и выйдет между станциями «Фрунзенская» и «Молодежная», — отметил Стухальский. — Технически это весьма сложная задача. На период проведения данных работ предприятием «Минсктранс» будет организован компенсационный наземный транспорт с остановками у каждой станции метрополитена.

Отметим, станция «Каменная Горка» является одной из самых загруженных в столичной подземке. В прошлом году ее услугами воспользовались свыше 22,4 млн пассажиров.

Сейчас строятся четыре станции третьей линии метро: «Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Площадь Франтишка Богушевича» и «Юбилейная площадь». Их планируют ввести в эксплуатацию к 3 июля, ко Дню независимости.

На «Ковальской Слободе» и «Вокзальной» дизайнеры уже приступили к оформлению интерьеров. Конструкционная готовность самой глубокой по залеганию в столице станции «Юбилейная площадь» около 50%, строительно-монтажные и отделочные работы на ней должны быть закончены до 1 марта.

 
Теги: Минск
 
 
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Врезку стрелки между Автозаводской и Зеленолужской линиями метрополитена намечено провести в третьей декаде марта, сообщили корреспонденту агентства «Минск...
 
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