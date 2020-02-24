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Памятные мероприятия к 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана прошли в Логишине

24.02.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Памятные мероприятия к 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана прошли в Логишине
Торжественное мероприятие, посвященное 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана и Дню памяти о соотечественниках, исполнявших служебный долг, прошло 15 февраля в актовом зале Логишинского молодежного центра культуры. Зрителями стали учащиеся Логишинской средней школы и жители городского поселка.

Участники народного молодежного клуба «Молодость», действующего на базе МЦК, совместно с Логишинской СШ и горпоселковой библиотекой представили литературный концерт «Афганистан – героизм и трагедия ХХ века». Мероприятие сопровождалось видеороликами с хроникой о той страшной войне. Руководитель клуба «Молодость» Татьяна Жукова вместе с участниками подготовила короткометражный фильм «Наши земляки – герои!» о жителях Пинского района, погибших в Афганистане. Почтили память всех погибших минутой молчания.

– Литературный концерт посетили также воины-интернационалисты, проживающие на территории Логишинского сельсовета, которые рассказали о своем боевом пути, о значении патриотизма в жизни каждого человека и о важности сохранения мира на нашей планете. Дети вручили героям цветы и памятные подарки, – отметила Татьяна Жукова.


Памятные мероприятия к 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана прошли в Логишине

Урок мужества для старшеклассников «Есть имена и есть такие даты» прошел в Логишинской горпоселковой библиотеке в канун Дня памяти воинов-интернационалистов.

– Ребята узнали имена своих земляков, которые не вернулись из Афганистана, и тех, кому повезло выжить, и теперь они живут рядом с нами. Это Александр Иванович Король, Сергей Николаевич Решняк, Владимир Владимирович Ковалевич, Григорий Александрович Тихонович, Михаил Павлович Шляжко. Во время мероприятия ребята посмотрели электронную презентацию «Есть имена и есть такие даты», – рассказала библиотекарь Логишинской библиотеки Т.С. Казак.

Подготовила Нина АЛЕКСАНДРОВА

 
 
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