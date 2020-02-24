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Памятные мероприятия к 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана прошли в Логишине
24.02.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Участники народного молодежного клуба «Молодость», действующего на базе МЦК, совместно с Логишинской СШ и горпоселковой библиотекой представили литературный концерт «Афганистан – героизм и трагедия ХХ века». Мероприятие сопровождалось видеороликами с хроникой о той страшной войне. Руководитель клуба «Молодость» Татьяна Жукова вместе с участниками подготовила короткометражный фильм «Наши земляки – герои!» о жителях Пинского района, погибших в Афганистане. Почтили память всех погибших минутой молчания.
Урок мужества для старшеклассников «Есть имена и есть такие даты» прошел в Логишинской горпоселковой библиотеке в канун Дня памяти воинов-интернационалистов.
Подготовила Нина АЛЕКСАНДРОВА
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> Торжественное мероприятие, посвященное 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана и Дню памяти о соотечественниках, исполнявших служебный долг,...
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