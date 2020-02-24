Масленица идет, блины да мед несет!

Источник материала: Единство

Как празднуют Масленицу?

Масленичная неделя делится на два периода: Узкую масленицу (с понедельника по среду) и Широкую масленицу (четверг – воскресенье). В первые три дня допускаются хозяйственные работы, а с четверга все работы прекращаются и начинается широкое празднование. Каждый день Масленицы имеет свое название.

Понедельник – "встреча"

Утром свекор со свекровью отправляли невестку к родителям, а вечером сами приходили к сватам в гости, где обговаривали, как будут праздновать Масленицу. В понедельник же из старой одежды, соломы и других подручных материалов изготавливали чучело Масленицы, которое насаживали на кол и возили потом в санях по улицам.

Вторник – "заигрыши"

В этот день организовывали смотрины, чтобы после Великого поста, на Красную горку, сыграть свадьбу. Невест и женихов приглашали на блины. Для зазывания Масленицы произносили заговоры: "У нас горы снежные готовы и блины напечены — просим жаловать!".

Среда – "лакомка"



Другое название – "полес" или "скоромная среда". День известен поговоркой "К теще на блины". В этот день зять приходит к теще, которая угощает его заранее приготовленными блинами. Хозяйка должна была продемонстрировать расположение к мужу дочери. "На тещины блины" принято было приглашать и других гостей.

Четверг – "разгул"

Начинается широкая Масленица. В старину устраивались катания на лошадях, кулачные бои, другие соревнования, которые обязательно заканчивались пирушками. Нарядные дети ходили по дворам с традиционными припевками, за которые их было принято угощать лакомствами.

Пятница – "тещины вечерки"

Если в среду зятья гостили у своих тещ, то в пятницу зятья устраивали "тещины вечерки" – приглашали родню на блины. Блины должна была приготовить невестка, обязательно собственными руками.

Суббота – "золовкины посиделки"

На золовкины посиделки молодая невестка приглашала своих родных к себе в дом.

Также именно в масленичную субботу принято было строить на реках, прудах или полях снежный городок с башнями и воротами, а затем устраивать его "штурм".

Воскресенье – проводы Масленицы (Прощеное воскресенье).

В последний день Масленицы все друг у друга просят прощения, освобождаясь от грехов перед Великим постом. Уходит Масленица, а вместе с ней и зима. Таким образом люди как бы освобождаются от старых обид, накопленных за год, и встречают новый год с чистым сердцем и легкой душой.

В воскресенье также сжигают чучело Масленицы – как символ окончания зимы.

Составлено по материалам открытых источников