В Гомеле Госстандарт нашел в магазинах опасный электроинструмент. Если вы купили такой к 23 февраля - верните

Источник материала: Tut.by

В Гомеле сотрудники Госстандарта обнаружили в магазинах опасные для жизни и здоровья сварочные аппараты.





Так, в аппарате для сварки полипропиленовых труб торговой марки Wester модели DWM1500LE китайского производства отсутствует таймер, который обеспечивает отключение всех полюсов цепи сварки, а шнур питания находится в поливинилхлоридной оболочке, что недопустимо. Мощность, потребляемая прибором, отклоняется от номинальной потребляемой на минус 39% при допустимом отклонении минус 10% Вт и при номинальной потребляемой мощности 1500 Вт фактически составляет 922 Вт.

В сварочном аппарате DAEWOO модели DW225 не обеспечивается необходимый уровень защиты от электрического тока (штепсельная вилка аппарата рассчитана на максимальный ток 16 А, фактически эффективный ток питания равен 33,3 А), а длина сетевого кабеля составила 1,55 м при норме не менее 2 м.

Такие же недостатки и у сварочного инвертора FUBAG модели IQ 160 китайского производства.





Тем, кто купил опасную продукцию, рекомендуют вернуть ее продавцу, а также сообщить об этом в Гомельскую областную инспекцию Госстандарта по телефону 8 (0232) 20-03-77.