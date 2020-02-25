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В Витебске два года благоустраивают парк Тысячелетия возле Ледового дворца. Что там изменилось?
25.02.2020 10:24 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Витебске с весны 2018-го
— Территория парка — гектар. И на каждом участке должна лежать плитка, надо установить освещение, посадить деревья, сделать дорожку возле пруда. Проект значительный: начинаются работы от Ледового дворца и заканчиваются около клиники ВГМУ, — отмечали в 2018 году в УКС города.
Спустя два года мы видим, что от дворца до областной больницы идет аллея из тротуарной плитки, есть также пешеходные и велосипедные дорожки. Вдоль них установлены фонари. Появились лавочки.
В прошлом году весной и осенью в парке
Но, к сожалению, не все горожане приходят в парк просто отдохнуть.
— Люди выковыривают с набережной водоема камни, грузят их в тачку — и в машину, — рассказал пожилой мужчина, который часто здесь прогуливается.
Сейчас работы идут неподалеку от клиники ВГМУ: здесь устраивают стоянку и пешеходные дорожки.
Парк становится местом отдыха для горожан: здесь можно встретить любителей пробежек, скандинавской ходьбы. Люди прогуливаются целыми семьями. Есть тут и собачники, но к ним не все относятся однозначно.
В парке,
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В парке, по замыслу городских властей, должны еще появиться игровые комплексы, беседки, клумбы, фонтан и даже небольшой амфитеатр.
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