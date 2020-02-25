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С помощью «симок» 18-летний мошенник украл более 5 тысяч долларов у 57 белорусов. Младшему - 8 лет

25.02.2020 10:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В мошенничестве и крупном хищении обвиняют 18-летнего жителя Мстиславля. Его задержали по подозрению в том, что он украл у 57 человек более 5 тыс. долларов в эквиваленте. Для этого он всего лишь просил сим-карту, сообщает СК.


Фото: jeshoots.com

По данным следствия, в 2019 году обвиняемый под различными предлогами просил у знакомых или случайных прохожих сим-карту. Получив ее, тайком использовал установленную на телефоне программу и подключал электронный кошелек, на котором находились предоставляемые оператором 100 рублей. Эти деньги молодой человек переводил на подконтрольные ему банковские счета и абонентские номера. Так он получил более 10 тысяч рублей.

По материалам дела, обвиняемый совершал хищения на территории Мстиславля, Могилева и Минска. Он рассчитывал, что его жертвы спустя время не вспомнят обстоятельства передачи ему сим-карты. Похищенные деньги он тратил на личные нужды, в том числе на ставки в букмекерских конторах.

Первоначально о факте хищения денег заявили 25 потерпевших. Потом выяснилось, что их 82 человека. В ходе дальнейшего расследования удалось установить еще 57 человек, пострадавших от действий обвиняемого. Большая часть потерпевших — в возрасте от 8 до 20 лет.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Парень потратил все на ставки в букмекерских конторах и личные нужды.
 
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