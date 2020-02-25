ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Старт акции «Единый день безопасности» в Дубровно прошёл торжественно и познавательно

25.02.2020 — Новости Общества | Днепровская правда (Дуюровно)  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Старт акции «Единый день безопасности» в Дубровно прошёл торжественно и познавательно

В актовом зале средней школы №1 г.Дубровно прошла первая встреча в рамках акции «Единый день безопасности», которая продлится до 1 марта. Целью мероприятий является привлечение внимания граждан к безопасности в повседневной жизнедеятельности, а также снижение количества чрезвычайных ситуаций.


Старт акции «Единый день безопасности» в Дубровно прошёл торжественно и познавательно

Встречу открыл Кирилл Курак, начальник Дубровенского районного отдела по чрезвычайным ситуациям. Он рассказал о важности развития в обществе культуры безопасности, о соблюдении надлежащих условий проживания.
Олеся Томашевич, заместитель главного врача по медицинской части учреждения здравоохранения «Дубровенская Центральная районная больница», рассказала о профилактике заболеваний в зимне-весенний период, в том числе предупреждении детского травматизма.


Старт акции «Единый день безопасности» в Дубровно прошёл торжественно и познавательно

Начальник Дубровенской районной энергогазинспекции Владимир Сорокин обратился к присутствующим с просьбой следить за младшими детьми, за бабушками и дедушками, которые требуют особого внимания в вопросах соблюдения правил безопасности.
Владимир Ващилов, главный инженер Дубровенского районагазоснабжения, провел интерактивный блиц-опрос на тему безопасности, включая вопросы эксплуатации газовых плит, а также о том, какие манипуляции осуществлять в случае аварийной ситуации с утечкой газа.


Старт акции «Единый день безопасности» в Дубровно прошёл торжественно и познавательно

Алла Ходикова, главный специалист отдела по образованию Дубровенского райисполкома, рассказала об уже проведенных мероприятиях по профилактике чрезвычайных ситуаций. Пригласила на постановку белорусского театра «Лялька», которая будет представлена 28 февраля в актовом зале средней школы №1, и посвящена теме безопасности жизнедеятельности.
Председатель Дубровенской районной организации республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское республиканское общество спасания на водах» Артур Козлов привел статистику случаев чрезвычайных ситуаций на воде. За прошлый год в республике утонуло 364 человека, из них 24 – несовершеннолетние. В этом году уже утонуло 22 человека, из них 10 – жители Витебской области, что делает ее лидером чрезвычайных ситуаций на воде.


Старт акции «Единый день безопасности» в Дубровно прошёл торжественно и познавательно


Старт акции «Единый день безопасности» в Дубровно прошёл торжественно и познавательно


Старт акции «Единый день безопасности» в Дубровно прошёл торжественно и познавательно

Анна ХАДКЕВИЧ
Фото автора

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В актовом зале средней школы №1 г.Дубровно прошла первая встреча в рамках акции «Единый день безопасности», которая продлится до 1
 
Новости дня
Новости общества
 
Крупный склад марихуаны устроил на чердаке дома в Быховском районе гомельчанин
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

24.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
25.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика