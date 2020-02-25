Старт акции «Единый день безопасности» в Дубровно прошёл торжественно и познавательно

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





В актовом зале средней школы №1 г.Дубровно прошла первая встреча в рамках акции «Единый день безопасности», которая продлится до 1 марта. Целью мероприятий является привлечение внимания граждан к безопасности в повседневной жизнедеятельности, а также снижение количества чрезвычайных ситуаций.







Встречу открыл Кирилл Курак, начальник Дубровенского районного отдела по чрезвычайным ситуациям. Он рассказал о важности развития в обществе культуры безопасности, о соблюдении надлежащих условий проживания.

Олеся Томашевич, заместитель главного врача по медицинской части учреждения здравоохранения «Дубровенская Центральная районная больница», рассказала о профилактике заболеваний в зимне-весенний период, в том числе предупреждении детского травматизма.







Начальник Дубровенской районной энергогазинспекции Владимир Сорокин обратился к присутствующим с просьбой следить за младшими детьми, за бабушками и дедушками, которые требуют особого внимания в вопросах соблюдения правил безопасности.

Владимир Ващилов, главный инженер Дубровенского районагазоснабжения, провел интерактивный блиц-опрос на тему безопасности, включая вопросы эксплуатации газовых плит, а также о том, какие манипуляции осуществлять в случае аварийной ситуации с утечкой газа.







Алла Ходикова, главный специалист отдела по образованию Дубровенского райисполкома, рассказала об уже проведенных мероприятиях по профилактике чрезвычайных ситуаций. Пригласила на постановку белорусского театра «Лялька», которая будет представлена 28 февраля в актовом зале средней школы №1, и посвящена теме безопасности жизнедеятельности.

Председатель Дубровенской районной организации республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское республиканское общество спасания на водах» Артур Козлов привел статистику случаев чрезвычайных ситуаций на воде. За прошлый год в республике утонуло 364 человека, из них 24 – несовершеннолетние. В этом году уже утонуло 22 человека, из них 10 – жители Витебской области, что делает ее лидером чрезвычайных ситуаций на воде.



















Анна ХАДКЕВИЧ

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