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Победит сильнейший

25.02.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Парни и девушки в возрасте до 23 лет в составе сборных команд областей и г. Минска докажут себе и окружающим, кто из них сильнее.

Соревнования продлятся до 29 февраля.

Более подробную информацию читайте на страницах «Адзiнства».

 
Теги: Минск
 
 
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