Парни и девушки в возрасте до 23 лет в составе сборных команд областей и г. Минска докажут себе и окружающим, кто из них сильнее.
Соревнования продлятся до 29 февраля.
Более подробную информацию читайте на страницах «Адзiнства».
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Победит сильнейший
25.02.2020 — Новости Общества | Единство
Источник материала: Единство
Парни и девушки в возрасте до 23 лет в составе сборных команд областей и г. Минска докажут себе и окружающим, кто из них сильнее.
Соревнования продлятся до 29 февраля.
Более подробную информацию читайте на страницах «Адзiнства».
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Сегодня в Борисовской СДЮШОР состоялось торжественное открытие соревнований по тяжелой атлетике на кубок Республики Беларусь.
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