Победит сильнейший

Источник материала: Единство

Парни и девушки в возрасте до 23 лет в составе сборных команд областей и г. Минска докажут себе и окружающим, кто из них сильнее.

Соревнования продлятся до 29 февраля.

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