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Пинский городской центр занятости объявил о срочном наборе слушателей в группу для обучения поваров
25.02.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Обучение бесплатное. Слушателям курсов выплачивается стипендия.
За справками обращаться по адресу:
По информации
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> Управление по труду, занятости и социальной защите Пинского горисполкома СРОЧНО комплектует группу для обучения по профессии «ПОВАР» (срок обучения – 3 месяца)....
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