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Пинский городской центр занятости объявил о срочном наборе слушателей в группу для обучения поваров

25.02.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Пинский городской центр занятости объявил о срочном наборе слушателей в группу для обучения поваров
Управление по труду, занятости и социальной защите Пинского горисполкома СРОЧНО комплектует группу для обучения по профессии «ПОВАР» (срок обучения – 3 месяца).

Обучение бесплатное. Слушателям курсов выплачивается стипендия.

За справками обращаться по адресу:
г. Пинск, ул. Куликова, 29, каб. № 4, 5, тел. 31-64-01, 32-20-62.

По информации сайта Пинского горисполкома

 
 
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> Управление по труду, занятости и социальной защите Пинского горисполкома СРОЧНО комплектует группу для обучения по профессии «ПОВАР» (срок обучения – 3 месяца)....
 
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