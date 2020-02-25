Для оказания помощи по социальной и трудовой адаптации

Источник материала: Кировец

В административном здании Добоснянского сельисполкома в рамках проведения групповых воспитательно-профилактических мероприятий с 11 лицами, имеющими судимость, с участием настоятеля прихода Храма «Рождества Пресвятой Богородицы» п. Жиличи протоиерея Михаила Прокофьева, председателя Добоснянского сельского Совета депутатов Галины Щур, сотрудников уголовно-исполнительной инспекции Кировского РОВД прошла акция «Благовесть».

По словам старшего инспектора уголовно-исполнительной инспекции Кировского РОВД Сергея Которажука, она была направлена на оказание помощи по социальной и трудовой адаптации лицам, имеющим судимость, привитие им духовных ценностей и формирование законопослушного образа жизни.

В ходе проведения данного профилактического мероприятия среди присутствующих была озвучена тема духовно-нравственного воспитания осужденных.









