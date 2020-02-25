ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Для оказания помощи по социальной и трудовой адаптации

25.02.2020 — Новости Общества | Кировец  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Кировец

В административном здании Добоснянского сельисполкома в рамках проведения групповых воспитательно-профилактических мероприятий с 11 лицами, имеющими судимость, с участием настоятеля прихода Храма «Рождества Пресвятой Богородицы» п. Жиличи протоиерея Михаила Прокофьева, председателя Добоснянского сельского Совета депутатов  Галины Щур, сотрудников уголовно-исполнительной инспекции Кировского РОВД прошла акция «Благовесть».

По словам старшего инспектора уголовно-исполнительной инспекции Кировского РОВД Сергея Которажука, она была направлена на оказание помощи по социальной и трудовой адаптации лицам, имеющим судимость, привитие им духовных ценностей и формирование законопослушного образа жизни.

В ходе проведения данного профилактического мероприятия среди присутствующих была озвучена тема духовно-нравственного воспитания осужденных.

Для оказания помощи по социальной и трудовой адаптации


Для оказания помощи по социальной и трудовой адаптации

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В административном здании Добоснянского сельисполкома в рамках проведения групповых воспитательно-профилактических мероприятий с 11 лицами, имеющими...
 
Новости дня
Новости общества
 
28 февраля состоится VIII Съезд Федерации профсоюзов Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

24.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
25.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика