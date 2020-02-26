﻿ Изнасиловал, а потом убил. Завершилось расследование по преступлению в квартире на улице Седых. 21.by
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Изнасиловал, а потом убил. Завершилось расследование по преступлению в квартире на улице Седых

26.02.2020 11:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Завершилось расследование уголовного дела об убийстве девушки на улице Седых. Ее тело обнаружили в квартире в августе прошлого года, по подозрению в убийстве задержали знакомого девушки. Выводами следствия поделилась официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская.

По данным следователей, 21-летний минчанин причинил множественные телесные повреждения своей 19-летней знакомой. Это было в период с 9 по 11 августа 2019-го в одной из квартир на улице Седых. Девушка скончалась на месте.

Оказалось, за несколько недель до случившегося девушку с обвиняемым познакомил общий друг. Потерпевшая приехала в столицу на учебу. Обвиняемый предложил ей пожить у него без обязательств, чтобы не снимать квартиру.

По выводам следствия, мотивом убийства стало желание молодого человека скрыть изнасилование. Испугался, что потерпевшая обратится в милицию.

Во время расследования мужчина давал противоречивые показания, убеждал следователей, что лишил жизни девушку из-за долгов.

Действия мужчины следствие квалифицировало как изнасилование (ч. 1 ст. 166) и убийство с особой жестокостью, с целью скрыть другое преступление (п. 6, 8 ч. 2 ст. 139) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Он под стражей. Уголовное дело передали прокурору для направления в суд.

 
Теги: Минск
 
 
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Завершилось расследование уголовного дела об убийстве девушки на улице Седых. Ее тело обнаружили в квартире в августе прошлого года, по подозрению в убийстве...
 
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