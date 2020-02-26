Кореличскому РОВД — 80 лет. Из истории становления и развития райотдела

Источник материала: Полымя

За прошедшие восемь десятилетий сменилось не одно поколение работников милиции. Ветераны уходят и вместе с тем остаются в строю. Ведь в памяти кореличчан хранятся их самоотверженная служба, дела и поступки.





В начале 1940 года на смену рабочей гвардии пришла милиция. Одними из первых, кто вступил в ее ряды, были местные жители Н. Ф. Смаль, П. И. Сатыго, Н. В. Былич, П. О. Бурдо, З. Н. Шевко, братья Иван и Савелий Лейко.

Кореличский РО НКВД (ранее Валевский) был создан Приказом НКВД СССР от 26 февраля 1940 года. Первым его начальником был Александр Ефимович Парфенов, уроженец д. Усть-Ольховка Красноярского края. В 1929 году он был призван в армию, а через два года по мобилизации направлен на работу в милицию. Служил милиционером, учился в Куйбышевской школе, а в 1939 году по личной просьбе направлен в Западную Белоруссию. В начале работал начальником ОБХСС Барановичского УВД, а затем в Кореличах.

О том, как формировался отдел, А. Е. Парфенов вспоминал: «Прибыв в Кореличи, застал там хорошо организованный отряд рабоче-крестьянской гвардии, из которого мы и начали формировать отдел милиции. В нем насчитывалось 12 участковых уполномоченных, 14 рядовых, 3 оперуполномоченных и 2 их помощника, 2 паспортных работника и секретарь-машинистка».

Находясь на должности начальника милиции, А. Е. Парфенов сумел быстро укомплектовать коллектив кадрами, организовать их профессиональное обучение. Вместе с ним работал политрук Сергей Савельевич Лехтин. Своей принципиальностью, умением грамотно решать служебные вопросы он завоевал авторитет среди работников милиции и населения района.

Из рабочей гвардии пришли в милицию братья Иван и Савелий Лейко. Они оба работали участковыми уполномоченными. Савелий обслуживал Циринский и Валевский сельсоветы. В это время началась война. Вскоре милиционера выследили фашисты, схватили и расстреляли вблизи Новогрудка. Жизнь участкового оборвалась на 28-м году.

После освобождения Кореличского района от немецко-фашистских захватчиков в июле 1944 года в населенные пункты прибыли оперативно-чекистские группы для формирования административных органов и обеспечения общественного порядка. Личный состав милиции комплектовался в основном из партизан. Из отрядов пришли Владимир Смолянко, Николай Кусенков, Павел Туманов, Александр Федотов, Евгений Былич, Павел Астрамович, Николай Данько, Иван Бында, Иван Станкевич, Александр Гришкевич и другие. Сдавать оружие им не приходилось: время было трудное и тревожное.

Ветераны войны, ветераны милиции… Многих из них нет в живых. Нет сегодня Павла Туманова. Скупые строки служебной характеристики говорят о многом: «На счету милиционера две уничтоженные вражеские автомашины, мост, два километра телефонной связи, 37 фрицев, выявлено 30 немецких агентов».

Работая в милиции, Павел Туманов возглавлял уголовный розыск, вел борьбу с расхитителями народного добра. Много сил он отдал для утверждения в районе порядка и законности.

Его коллегу Михаила Иванчика в партизанском отряде называли неуловимым. Ему доверяли самые ответственные задания: доставку медикаментов, получение разведданных, распространение листовок. В послевоенный период вел борьбу с невидимым противником – уголовными элементами. Приходилось бывать в различных ситуациях, не раз свистели пули над его головой.

Иван Кныш и Платон Клавсуть не менее известные в районе, как и их товарищи по службе. С их участием были разгромлены полицейские гарнизоны в Турце, Жуховичах, Еремичах, Полонечке. На счету ветеранов множество больших операций, о чем свидетельствуют заслуженные награды.

После войны оба были на страже порядка, работали участковыми (инспекторами) уполномоченными. Старожилы вспоминают, что в бытность Кныша в Кореличах был порядок. Пьяницы и дебоширы знали характер участкового и не только боялись его, но и уважали за честность.

Ветераны войны Иван Станкевич и Иван Бында высоких рангов и должностей не занимали. Каждый из них 30 лет проработал в качестве милиционеров, а в 1969 году вместе ушли на заслуженный отдых.





24 октября 1967 года в Кореличах был открыт памятник погибшим работникам милиции. Это А. Е. Парфенов, А. М. Зуев, И. К. Захарчук, К. К. Збрилевич, Е. Г. Судоренко, Ф. К. Табола, Е. И. Гальперин. Памятник сооружен по инициативе бывшего начальника РОВД Семена Еремина. Автором проекта стал бывший учитель Кореличской школы Владимир Ешман.

Шло время, менялись кадры и условия работы. Однако имена начальников Кореличского РОВД навсегда вписаны в историю райотдела. В разное время милицию района возглавляли:

ПАРФЕНОВ Александр Ефимович 1940 г.

БАЦАНОВ Андрей Николаевич 1948 г.

ОВЧИННИКОВ Никифор Васильевич 1949 г.

ШУМИН Григорий Никитович 1950-1952 гг.

ЕРЁМИН Семён Никитич 1952-1962 гг.

ПЛАТОНОВ Михаил Алексеевич 1962-1967 гг.

КРИВИЦКИЙ Александр Николаевич 1967-1977 гг.

ЯЦКЕВИЧ Евстафий Дмитриевич 1977-1979 гг.

ГОРДЕЙ Анатолий Владимирович 1979-1983 гг.

СТАНКЕВИЧ Виктор Васильевич 1983-1987 гг.

ЖИДОК Николай Николаевич 1987-1991 гг.

ДЕМИДОВИЧ Александр Александрович 1991-2005 гг.

ДАВИДОВИЧ Виктор Бенедиктович 2005-2006 гг.

ТЕРЛЕЦКИЙ Александр Васильевич 2006-2008 гг.

НОС Александр Александрович 2008-2015 гг.

СОЛОВЬЕВ Валерий Иванович 2015-2019 гг.

ГАВРОШ Алексей Иванович 2019-настоящее время.

Материал подготовили Михаил ПАРФЁНКО и Оксана ЯНУШ

Фото автора и из архива М. ПАРФЁНКО