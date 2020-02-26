Из-за дороги не доезжает «скорая» в Борисове

Источник материала: Единство

Семья Татьяны и Дмитрия с нетерпением ждала переезда в новый дом. Приходилось с четырьмя детьми ютиться в небольшой квартире. Думали, наконец, будет просторное жилье, а у детей — свои комнаты. Но долгожданное новоселье омрачило каждодневное преодоление грязевых препятствий от «островка до островка». Да еще с детьми на руках.

— По дороге на нашей улице не проехать, обочины нет. Старший сын надевает мусорные пакеты на обувь, чтобы дойти до остановки, — жалуется женщина. — Двое старших детей ходят в школу, а младшие — в сад. В нашем микрорайоне их нет. Приходится возить. Автобусы к нам заходят три раза в день, а до следующей остановки — пару километров. Муж работает посменно, иногда подвозит детей в сад на машине. Паркуется на центральной улице, а дальше несет детей на руках. Фонари не горят. Сын учится во вторую смену, возвращаться приходится в полной темноте.

Микрорайон хоть и не достроен, но многие дома уже заселены. Из-за отсутствия нормальной дороги перевезти вещи для новоселов было огромной проблемой, приходилось таскать на себе холодильники и шкафы.

— Если бы знал, что стройка превратится в такое мучение, даже не начинал бы, — сетует Юрий. — Уже несколько месяцев элементарно не могу доделать пол. Перевозчики не хотят везти сюда бетон. И что делать? Ждать лета? И так со всеми строительными материалами. Вот и приходится жить на съемной квартире, платить 150 долларов ежемесячно. Хотя уже давно мог бы переехать.

С самого утра дорога по улице Галушкина чуть подморожена. «К обеду поплывем!» — говорят мужчины. Если еще утром можно проехать, то ближе к обеду лучше не рисковать — машину придется вытаскивать.

На соседней улице Александровской ситуация еще хуже. К грязи добавляются еще и ямы, в которых сейчас стоит вода. Молодая мама Виктория жалуется, чтобы вывести детей на улицу нужно ждать приезда мужа:

— Мы живем здесь уже год. Дети маленькие, выйти погулять с коляской возможности нет. Муж оставляет машину на центральной улице, берем детей и коляски на руки и идем к машине. Едем к санаторию «Березина», там есть тротуарные дорожки. Сами понимаете, погулять с ребенком в коляске на свежем воздухе получается не каждый день.

Девушка говорит, что даже вызвать «скорую» проблематично:

— Оба ребенка заболели, долго держалась высокая температура, вызвали «скорую», так они до нас не доехали! Муж пошел встречать врачей на соседнюю улицу. Хорошо, что можно было ждать, а если экстренная ситуация? Боюсь за детей!

— Если вижу, что заказ с одной из этих улиц, не еду. И мои коллеги так же, — констатирует таксист Роман. — Не раз застревал здесь.

По словам местных жителей, они не единожды обращались в управление капитального строительства Борисовского района. Нокорреспонденту МЛЫН.BY в УКСе ответили, что обращений с этих улиц не поступало.

— Почему люди не пришли сначала к нам? — вопросом на вопрос ответил главный инженер УКС Борисовского района Арсен Саркисян. — Участки под строительство там давали более пяти лет назад. Сначала нужно было проложить все коммуникации, а уже потом делать дороги. Микрорайон разделен на несколько очередей строительства. Так вот, эти улицы входят в четвертую и строительство дороги там внесено в план только на следующий год. Это будет песчано-гравийная дорога, о твердом покрытии речи не идет. Если там возникают такие проблемы с проездом, пусть жители подъедут к нам, постараемся найти варианты.

Алена Дроздовская, фото автора