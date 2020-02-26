ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Из-за дороги не доезжает «скорая» в Борисове

26.02.2020 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

Семья Татьяны и Дмитрия с нетерпением ждала переезда в новый дом. Приходилось с четырьмя детьми ютиться в небольшой квартире. Думали, наконец, будет просторное жилье, а у детей — свои комнаты. Но долгожданное новоселье омрачило каждодневное преодоление грязевых препятствий от «островка до островка». Да еще с детьми на руках.

— По дороге на нашей улице не проехать, обочины нет. Старший сын надевает мусорные пакеты на обувь, чтобы дойти до остановки, — жалуется женщина. — Двое старших детей ходят в школу, а младшие — в сад. В нашем микрорайоне их нет. Приходится возить. Автобусы к нам заходят три раза в день, а до следующей остановки — пару километров. Муж работает посменно, иногда подвозит детей в сад на машине. Паркуется на центральной улице, а дальше несет детей на руках. Фонари не горят. Сын учится во вторую смену, возвращаться приходится в полной темноте.

Микрорайон хоть и не достроен, но многие дома уже заселены. Из-за отсутствия нормальной дороги перевезти вещи для новоселов было огромной проблемой, приходилось таскать на себе холодильники и шкафы.

— Если бы знал, что стройка превратится в такое мучение, даже не начинал бы, — сетует Юрий. — Уже несколько месяцев элементарно не могу доделать пол. Перевозчики не хотят везти сюда бетон. И что делать? Ждать лета? И так со всеми строительными материалами. Вот и приходится жить на съемной квартире, платить 150 долларов ежемесячно. Хотя уже давно мог бы переехать.

С самого утра дорога по улице Галушкина чуть подморожена. «К обеду поплывем!» — говорят мужчины. Если еще утром можно проехать, то ближе к обеду лучше не рисковать — машину придется вытаскивать.

На соседней улице Александровской ситуация еще хуже. К грязи добавляются еще и ямы, в которых сейчас стоит вода. Молодая мама Виктория жалуется, чтобы вывести детей на улицу нужно ждать приезда мужа:

— Мы живем здесь уже год. Дети маленькие, выйти погулять с коляской возможности нет. Муж оставляет машину на центральной улице, берем детей и коляски на руки и идем к машине. Едем к санаторию «Березина», там есть тротуарные дорожки. Сами понимаете, погулять с ребенком в коляске на свежем воздухе получается не каждый день.

Девушка говорит, что даже вызвать «скорую» проблематично:

— Оба ребенка заболели, долго держалась высокая температура, вызвали «скорую», так они до нас не доехали! Муж пошел встречать врачей на соседнюю улицу. Хорошо, что можно было ждать, а если экстренная ситуация? Боюсь за детей!

— Если вижу, что заказ с одной из этих улиц, не еду. И мои коллеги так же, — констатирует таксист Роман. — Не раз застревал здесь.

По словам местных жителей, они не единожды обращались в управление капитального строительства Борисовского района. Нокорреспонденту МЛЫН.BY в УКСе ответили, что обращений с этих улиц не поступало.

— Почему люди не пришли сначала к нам? — вопросом на вопрос ответил главный инженер УКС Борисовского района Арсен Саркисян. — Участки под строительство там давали более пяти лет назад. Сначала нужно было проложить все коммуникации, а уже потом делать дороги. Микрорайон разделен на несколько очередей строительства. Так вот, эти улицы входят в четвертую и строительство дороги там внесено в план только на следующий год. Это будет песчано-гравийная дорога, о твердом покрытии речи не идет. Если там возникают такие проблемы с проездом, пусть жители подъедут к нам, постараемся найти варианты.

Алена Дроздовская, фото автора

https://www.mlyn.by

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для жителей нового микрорайона на месте бывшего аэродрома в Борисове добраться домой стало огромной проблемой. Благоустроенной дороги нет, а по той, которая пока...
 
Новости дня
Новости общества
 
«Они сожгли их заживо». За убийство пенсионеров под Слуцком прокурор запросил расстрел
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

25.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
26.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика