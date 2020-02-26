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Ветеран милиции Леонид Рыжковский вспоминает годы службы в Кореличском РОВД

26.02.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Служба в милиции – непростая, многогранная и порой тернистая. Однако о том, кто однажды переступив порог райотдела, остался служить в правоохранительных органах на десятилетия, можно сказать, что он нашел свою профессию, попал на правильную стезю. Именно так получилось в жизни ветерана Кореличского РОВД, подполковника милиции в отставке Леонида Рыжковского, который на протяжении почти 30 лет с честью выполнял свои служебные обязанности.

Ветеран милиции Леонид Рыжковский вспоминает годы службы в Кореличском РОВД

– За все годы службы я ни минуты не пожалел о выбранной профессии, – делится Леонид Рыжковский. Эту же мысль продолжает и супруга ветерана милиции Людмила Ивановна, удостоенная высокой награды – медали «Жене офицера».

– От Лёни я никогда не слышала о том, что ему сложно и он готов оставить службу. Да, было нелегко и ему, и мне, – рассказывает супруга офицера. – Мы все время жили в сельской местности, хозяйство держали. Сами понимаете, нужна была мужская сила. А у участкового какие выходные? Дочки Анна и Татьяна подрастали, им тоже внимание папы нужно было. Однако я знала, за кого замуж выхожу. Поэтому никогда не позволяла себе жаловаться на судьбу. Всегда понимала, доверяла, поддерживала мужа. А он служил достойно, его уважали люди. Много добрых слов о муже слышала, очень приятно было. Я видела, что он пытается войти в каждую жизненную ситуацию, поговорить с человеком, а не наказать его.

В 1967 году Леонид Рыжковский окончил 10 классов Еремичской школы. Затем была служба в армии в Чехословакии связистом. Через полтора года вернулся на малую родину, в Еремичи.

– Я очень хотел пойти учиться и получить профессию, – отмечает ветеран милиции. – А в то время это сделать было непросто. В колхозе нужны были люди. Однако через какое-то время устроился на работу в районный узел связи на должность второго связиста по ремонту телефонных линий.

Как же Леонид Рыжковский пришел на службу в милицию? Можно сказать, что случайно. Выражение «оказаться в нужное время в нужном месте» как раз про него.

– Помню, лето было, я шел на устранение повреждения телефонной линии. Неподалеку от старого здания РОВД встретил двоих знакомых хлопцев, – вспоминает в какой-то степени судьбоносную встречу Леонид Рыжковский. – Они рассказали, что взяли направления на прохождение медкомиссии в Гродно и планируют пойти на службу в милицию. Буквально через полчаса я был в райотделе, а на следующий день уже проходил медкомиссию.

Затем в биографии Леонида Рыжковского значатся два с половиной года учебы в Минской специальной средней школе милиции и десятилетия службы в Кореличском РОВД. Полгода проработал в инспекции уголовного розыска, затем около двух десятков лет – участковым инспектором милиции. Заочно окончил Высшую школу милиции.

– Хорошо помню, как начальник РОВД Евстафий Дмитриевич Яцкевич предложил мне пойти в участковые. Говорит: «Я тебе мотоцикл дам, давай к нам работать». Так я на том мотоцикле и зимой, и летом, пока не съездил его. Обслуживал Циринский и Ворончанский сельсоветы. С 1977 года на протяжении трех лет работал в инспекции по делам несовершеннолетних, затем вернулся в участковые, только уже на Еремичский участок.

Леонид Рыжковский признается, что свою работу участкового он любил. Нравилось общаться с людьми, помогать им, быть в постоянном движении.

– Работа участкового предполагает постоянный контакт с местным населением. Осуществляли подворовой обход. Бумажной работы также было много, свидетелей допрашивали, показания вручную записывали. Компьютеры появились только тогда, когда я на заслуженный отдых уже уходил. Это был 2001 год. Где в основном был задействован участковый? На ссоры соседей, кражи, семейные скандалы выезжал. Навсегда в памяти осталась новогодняя ночь, наступал 1978-й год. Я в отпуске, одиннадцать вечера, праздничный стол уже накрыт. Вдруг раздался звонок из дежурной части. В Белых Лугах случился семейный скандал, пьяный муж стекла в доме разбил. Где Еремичи, а где Белые Луга! Однако поехал. Домой только в пять утра вернулся.

Было в служебной биографии участкового Рыжковского и участие в раскрытии серьезных преступлений. В 1990-х годах преступник, приехавший в район из Ленинграда, ранил секретаря Мирского сельсовета. По тревоге был поднят райотдел. Преступник засел на кладбище, вскоре дали разрешение на его ликвидацию. В памяти еще один тревожный случай остался. В дежурную часть поступило сообщение от жителя Еремичей: нетрезвый сосед угрожает жене убийством. Сам он забаррикадировался на чердаке с топором. Прибыли на место, поднялись наверх. Вскоре дебошир был в руках милиции.

Будучи сотрудником Кореличского РОВД, Леонид Рыжковский неоднократно представлял райотдел на областных спортивных соревнованиях по стрельбе. 3-е место на области – хороший результат, которого удалось достичь команде райотдела.

В 1989 году Леонид Рыжковский назначен на должность начальника отделения Госавтоинспекции. На заслуженный отдых подполковник милиции ушел будучи заместителем начальника РОВД, начальником милиции общественной безопасности в возрасте 51 года. Однако на этом трудовая биография Леонида Рыжковского не закончилась. 9 лет проработал инженером по охране труда в КСУП «Царюка». Сегодня ветеран милиции занимает активную гражданскую позицию. Он – староста агрогородка Еремичи, депутат местного Совета депутатов. Одним словом, как и в годы службы в милиции, помогает людям решать их насущные проблемы и вопросы.

А еще Леонид Рыжковский счастливый дедушка. И богатый. Ведь у него 14 внуков.

Оксана ЯНУШ
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Теги: Гродно
 
 
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Служба в милиции – непростая, многогранная и порой тернистая. Однако о том, кто однажды переступив порог райотдела, остался служить в
 
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