В Брестской области из-за теплой зимы клещи проснулись в феврале: уже пострадали двое детей

Источник материала: Tut.by

В Брестской области из-за теплой бесснежной зимы клещи «проснулись» в первых числах февраля, сообщает областной центр гигиены и эпидемиологии .



Фото с сайта mitti.se

Уже в этом месяце от укусов клещей пострадали четыре человека. Первый случай зарегистрировали 4 февраля. Клещ укусил ребенка во дворе жилого дома в Ивацевичском районе. Еще трое пострадавших — брестчане и шестилетний ребенок из Барановичского района.

За 2019 год в области было исследовано более 2 тыс. клещей, снятых с человека, более 850 были инфицированы возбудителем Лайм-боррелиоза.