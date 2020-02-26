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В Брестской области из-за теплой зимы клещи проснулись в феврале: уже пострадали двое детей

26.02.2020 11:44 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Брестской области из-за теплой бесснежной зимы клещи «проснулись» в первых числах февраля, сообщает областной центр гигиены и эпидемиологии.


Фото с сайта mitti.se

Уже в этом месяце от укусов клещей пострадали четыре человека. Первый случай зарегистрировали 4 февраля. Клещ укусил ребенка во дворе жилого дома в Ивацевичском районе. Еще трое пострадавших — брестчане и шестилетний ребенок из Барановичского района.

За 2019 год в области было исследовано более 2 тыс. клещей, снятых с человека, более 850 были инфицированы возбудителем Лайм-боррелиоза.

 
 
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Всего от укусов клещей в этом году пострадали уже четыре человека.
 
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