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В Брестской области из-за теплой зимы клещи проснулись в феврале: уже пострадали двое детей
26.02.2020 11:44 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Брестской области из-за теплой бесснежной зимы клещи «проснулись» в первых числах февраля, сообщает
Уже в этом месяце от укусов клещей пострадали четыре человека. Первый случай зарегистрировали 4 февраля. Клещ укусил ребенка во дворе жилого дома в Ивацевичском районе. Еще трое пострадавших — брестчане и шестилетний ребенок из Барановичского района.
За 2019 год в области было исследовано более 2 тыс. клещей, снятых с человека, более 850 были инфицированы возбудителем Лайм-боррелиоза.
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Всего от укусов клещей в этом году пострадали уже четыре человека.
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