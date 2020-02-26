Белорусов просят временно не ездить в Китай и на север Италии

Источник материала: Tut.by

Белорусов просят временно воздержаться от поездок в Китай и на север Италии, где зарегистрированы вспышки нового вида коронавируса. Такие рекомендации дали сразу два министерства — спорта и туризма и здравоохранения.



Фото: Reuters

Вернут ли деньги за отказ от тура в Китай?

По поводу поездок в Китай в Министерстве спорта и туризма отмечают , что, несмотря на ситуацию, сложившуюся в этой стране, расторжение договора оказания туристических услуг происходит на общих основаниях. То есть если люди купили туры в Китай и хотят отказаться от поездки, они могут попросить турагентство изменить даты путешествия на более поздние или вообще отказаться от тура, но туристу вернут только стоимость за вычетом фактически понесенных турагентством расходов. И эти расходы турагентство должно доказать документально.

Тем временем туристам, которые все-таки в Китай поедут, в Минспорта и туризма советуют:

требовать от туркомпании провести инструктаж о соблюдении правил личной безопасности, санитарно-эпидемиологической обстановке, предоставить контакты дипломатических представительств и консульских учреждений в стране временного пребывания, куда можно обратиться за защитой своих прав и законных интересов;

избегать посещения рынков морепродуктов, живой птицы и животных, ферм, а также контактов с животными, птицами;

избегать тесных контактов с людьми с симптомами острых респираторных инфекций;

находиться в постоянном контакте с представителями туристической компании и выполнять их инструкции при возникновении непредвиденных случаев.

Минздрав также рекомендует в течение 14 дней после прибытия из Китая в Беларусь по возможности минимизировать контакты с окружающими, не посещать массовых мероприятий и следить за изменениями в состоянии здоровья.

В случае появления симптомов, не исключающих инфекционное заболевание (повышение температуры тела, кашель, одышку и другие), следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью в организацию здравоохранения, минимизировав контакты с окружающими (вызвать скорую помощь), рассказать медицинским работникам о симптомах заболевания и факте прибытия из страны, в которой зарегистрированы случаи инфекции, вызванной коронавирусом 2019-nCoV.

На север Италии тоже советуют пока не ездить

И Минздрав, и Минспорта и туризма просят временно воздержаться от поездок в Италию. Тем временем Минздрав организовал усиленный санитарно-карантинный контроль за теми, кто приезжает в Беларусь из этой страны. В Национальном аэропорту Минск-2 появился дополнительный пункт санитарно-карантинного контроля и забора материала для проведения лабораторных исследований.

«Белавиа» же продолжает летать в два итальянских города: Милан и Рим. Никаких запретов на выполнение полетов в города Италии нет.

— Мы выполняем полеты по маршрутам Минск — Милан — Минск и Минск — Рим — Минск, как и все авиакомпании мира, в штатном режиме. Поэтому возврат билетов может осуществляться только в соответствии с правилами тарифа, по которым они приобретались, — говорили в «Белавиа».

Таким образом, если билет был куплен по тарифам «Бизнес» и «Флекс», их можно вернуть до вылета бесплатно, если билет приобретен по тарифу «Смарт», то за возврат билета до вылета предполагается штраф 50 евро, по тарифам «Лайт» и «Промо» — возврат билета запрещен. Подробное описание тарифов можно найти здесь .