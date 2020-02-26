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Белорусов просят временно не ездить в Китай и на север Италии
26.02.2020 12:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Белорусов просят временно воздержаться от поездок в Китай и на север Италии, где зарегистрированы вспышки нового вида коронавируса. Такие рекомендации дали сразу два министерства — спорта и туризма и здравоохранения.
Вернут ли деньги за отказ от тура в Китай?
По поводу поездок в Китай в Министерстве спорта и туризма
Тем временем туристам, которые все-таки в Китай поедут, в Минспорта и туризма советуют:
Минздрав также рекомендует в течение 14 дней после прибытия из Китая в Беларусь по возможности минимизировать контакты с окружающими, не посещать массовых мероприятий и следить за изменениями в состоянии здоровья.
В случае появления симптомов, не исключающих инфекционное заболевание (повышение температуры тела, кашель, одышку и другие), следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью в организацию здравоохранения, минимизировав контакты с окружающими (вызвать скорую помощь), рассказать медицинским работникам о симптомах заболевания и факте прибытия из страны, в которой зарегистрированы случаи инфекции, вызванной коронавирусом 2019-nCoV.
На север Италии тоже советуют пока не ездить
И Минздрав, и Минспорта и туризма просят временно воздержаться от поездок в Италию. Тем временем Минздрав
«Белавиа» же продолжает летать в два итальянских города: Милан и Рим. Никаких запретов на выполнение полетов в города Италии нет.
— Мы выполняем полеты по маршрутам Минск — Милан — Минск и Минск — Рим — Минск, как и все авиакомпании мира, в штатном режиме. Поэтому возврат билетов может осуществляться только в соответствии с правилами тарифа, по которым они приобретались, —
Таким образом, если билет был куплен по тарифам «Бизнес» и «Флекс», их можно вернуть до вылета бесплатно, если билет приобретен по тарифу «Смарт», то за возврат билета до вылета предполагается штраф 50 евро, по тарифам «Лайт» и «Промо» — возврат билета запрещен. Подробное описание тарифов можно найти
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Белорусов просят временно воздержаться от поездок в Китай и на север Италии, где зарегистрированы вспышки нового вида коронавируса.
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