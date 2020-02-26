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Возле «Дэпо» на Октябрьской появилось новое граффити с портретом Владимира Короткевича
26.02.2020 18:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На тусовочной улице Октябрьская на стене возле кафе «Дэпо» было граффити — портрет Владимира Короткевича с котятами. Его обновили. Посмотрите, что получилось.
Новый портрет белорусского классика появился на месте прежнего. Фото рисунка
Оба рисунка выполнены на основе реальных портретов писателя.
— Пять лет прошло, пора меняться, оставаясь с идеей отдать дань уважения Владимиру Семеновичу, — рассказал ресторатор, владелец «Дэпо» Влад Луневич. — Плюс захотелось привнести в этот хаос современной Октябрьской немного домашнего уюта и любви.
Вот два архивных снимка, которыми вдохновлялись авторы работ на тусовочной улице.
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На тусовочной улице Октябрьская на стене возле кафе «Дэпо» было граффити - портрет Владимира Короткевича с котятами. Его обновили. Посмотрите, что получилось.
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