Возле «Дэпо» на Октябрьской появилось новое граффити с портретом Владимира Короткевича

Источник материала: Tut.by

На тусовочной улице Октябрьская на стене возле кафе «Дэпо» было граффити — портрет Владимира Короткевича с котятами. Его обновили. Посмотрите, что получилось.

Новый портрет белорусского классика появился на месте прежнего. Фото рисунка выложил в твиттере Павел Станкус. Он же сфотографировал, как на том же месте изображали другой портрет Короткевича пять лет назад.



Фото: @pashapiston



Фото: @pashapiston

Оба рисунка выполнены на основе реальных портретов писателя.

— Пять лет прошло, пора меняться, оставаясь с идеей отдать дань уважения Владимиру Семеновичу, — рассказал ресторатор, владелец «Дэпо» Влад Луневич. — Плюс захотелось привнести в этот хаос современной Октябрьской немного домашнего уюта и любви.

Вот два архивных снимка, которыми вдохновлялись авторы работ на тусовочной улице.



