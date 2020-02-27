ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Борисове поздравили животноводов

27.02.2020 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

Со словами поздравления к труженикам села обратились заместитель председателя – начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Борисовского райисполкома Олег Морхат, председатель Борисовского районного Совета депутатов Петр Навицкий, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по экономике, бюджету и финансам, председатель Борисовского районного объединения профсоюзов Елена Зябликова, председатель райкома профсоюза работников АПК Антонина Котова и другие. На сцене звучали слова благодарности работникам сельскохозяйственных организаций Борисовщины за любовь к своей нелегкой профессии, добросовестный труд, безмерное уважение к родной земле. Прошла церемония награждения.

Мероприятие украсила концертная программа.

Подробную информацию читайте на страницах газеты «Адзінства».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вчера в малом зале Дворца культуры им. М. Горького чествовали лучших животноводов Борисовского района.
 
Новости дня
Новости общества
 
«Если не заменить позвонок, ребенок перестанет ходить». Как в Беларуси детям делают уникальные операции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

26.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
27.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика