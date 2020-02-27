В Борисове поздравили животноводов

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Со словами поздравления к труженикам села обратились заместитель председателя – начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Борисовского райисполкома Олег Морхат, председатель Борисовского районного Совета депутатов Петр Навицкий, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по экономике, бюджету и финансам, председатель Борисовского районного объединения профсоюзов Елена Зябликова, председатель райкома профсоюза работников АПК Антонина Котова и другие. На сцене звучали слова благодарности работникам сельскохозяйственных организаций Борисовщины за любовь к своей нелегкой профессии, добросовестный труд, безмерное уважение к родной земле. Прошла церемония награждения.

Мероприятие украсила концертная программа.

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