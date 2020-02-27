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Четверо ранее судимых минчан, представившись сотрудниками милиции, избили и ограбили компанию из трех человек

27.02.2020 13:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Четверо ранее судимых минчан, представившись сотрудниками милиции, задержали и ограбили двух мужчин и женщину. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, они также избили потерпевших.

Преступление было совершено в августе прошлого года. Четверо ранее неоднократно судимых жителей столицы в возрасте 42, 38, 34 и 27 лет совместно распивали спиртные напитки в лесном массиве в Минском районе. Там они встретили незнакомых им ранее двух мужчин и женщину, представились им сотрудниками правоохранительных органов и инсценировали задержание якобы за совершенное преступление.

Они потребовали лечь на землю, связали потерпевшим руки и стали избивать их.


Фото с сайта СК, изъятые из мобильного телефона одного из обвиняемых

«Таким образом в течение нескольких часов насильственно удерживали их, подавляя волю и вселяя им страх. Впоследствии они похитили денежные средства, телефоны, документы и иные личные вещи потерпевших на общую сумму 1127 рублей», — сообщает СК.

Когда под утро одного из мужчин отпустили, то он сразу же обратился за помощью. Женщину и второго мужчину злоумышленники продолжали удерживать в лесу. Потом на такси поехали с ними в Минск. Там на квартире у одного из потерпевших их и задержали.


Фото с сайта СК, изъятые из мобильного телефона одного из обвиняемых

Действия обвиняемых квалифицированы как самовольное присвоение звания и власти должностного лица, сопряженное с совершением на этом основании общественно опасных действий (ст. 382), грабеж (ч. 2 ст. 206), незаконное лишение свободы (ч. 2 ст. 183).

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд. С момента задержания обвиняемые содержались под стражей.

 
Теги: Минск
 
 
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Они встретили незнакомых им ранее двух мужчин и женщину, представились им сотрудниками правоохранительных органов и инсценировали задержание якобы за...
 
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