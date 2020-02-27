«Если не заменить позвонок, ребенок перестанет ходить». Как в Беларуси детям делают уникальные операции

Источник материала: Tut.by

Сегодня в РНПЦ травматологии и ортопедии в Минске пятилетнему мальчику из Беларуси делают уникальную операцию. У него врожденная деформация позвоночника в поясничном отделе, она развивается на фоне аномального позвонка. Таким детям важно сделать операцию, не дожидаясь, пока они станут подростками. Только так они смогут, повзрослев, избежать инвалидной коляски.

Половине детей с врожденной деформацией позвоночника нужна операция

Уже несколько лет, а именно с 2017 года, в Беларуси и России идет совместный проект Союзного государства по разработке принципиально новой технологии лечения тяжелых заболеваний позвоночника у детей. В проект включены два ведущих центра стран-соседок: РНПЦ травматологии и ортопедии в Минске и Национальный медицинский исследовательский центр детской травматологии и ортопедии имени Г. И. Турнера в Санкт-Петербурге. Среди белорусских клиник выбрали РНПЦ, потому что именно здесь еще в 80-е годы создали первый в СССР центр спинальной травмы, где оказывали помощь пациентам, которые получили травму части спинного мозга или нервов позвоночного канала.





В Беларуси около 1500 детей с врожденными деформациями позвоночника, в России — около 60 тысяч, и примерно 50% из них можно помочь, сделав операцию. Если в детстве серьезная деформация позвонка заметна, считай, только на глаз — у ребенка есть горб, но в остальном он абсолютно полноценен, то, повзрослев, этот человек неминуемо пересядет в инвалидную коляску. Все из-за того, что в старшем возрасте, скорее всего, произойдет сдавление спинного мозга.

Одна операция помогает больному сохранить нормальную жизнь и избежать серьезных неврологических проблем.



Михаил Герасименко, доктор медицинских наук, профессор и директор РНПЦ травматологии и ортопедии

Белорусские и российские медики за время проекта разработали абсолютно новую концепцию помощи таким детям: успеть прооперировать их в течение нескольких первых лет жизни, заменив врожденный аномальный позвонок металлоконструкцией. Кстати, эти металлоконструкции — белорусского производства, это совместная научная белорусско-российская разработка, и, по словам Михаила Герасименко, доктора медицинских наук, профессора и директора РНПЦ травматологии и ортопедии, стоит в два-три раза дешевле вариантов из других стран.





— Думаем, что эти металлоконструкции, после того, как мы их опробируем в клинической практике, найдут применение не только на рынке Беларуси и России, но и в других странах. Потому что у этой разработки большой научно-практический потенциал, — говорит Михаил Герасименко.

Врожденный аномальный позвонок в поясничном отделе меняют на металлоконструкцию

Сегодня в РНПЦ травматологии и ортопедии из Санкт-Петербурга приехал Сергей Виссарионов, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент Российской Академии наук, заместитель директора по научной и учебной работе Национального медицинского исследовательского центра детской травматологии и ортопедии имени Г. И.Турнера. Вместе с коллегами из РНПЦ травматологии и ортопедии он проведет уникальную операцию: пятилетнему мальчику заменят врожденный аномальный позвонок в поясничном отделе на металлоконструкцию. Ее создают индивидуально под каждого пациента.

Такие операции длятся не один час, сегодняшняя будет идти часа три-четыре, а может и дольше.



Сергей Виссарионов, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент Российской Академии наук, заместитель директора по научной и учебной работе Национального медицинского исследовательского центра детской травматологии и ортопедии имени Г. И. Турнера

Металлоконструкцию через полтора-два года нужно будет извлечь, а за это время на прооперированном месте сформируется костный болт в правильной позиции позвоночника.





После операции день-два ребенок находится в реанимации, потом на пять-семь дней его переводят в обычное отделение, он становится на ноги, выписывается — и первое время ходит в корсете.

Все, больше операций не нужно — ребенок живет нормальной жизнью.





Новая операция помогает снизить инвалидность детей в два-три раза

Почему вообще решили создать такую совместную белорусско-российскую программу по помощи детям с врожденными деформациями позвоночника?

— В России есть огромный опыт лечения таких врожденных деформаций, в Беларуси — многолетний опыт лечения травм позвоночника, и в частности, у детей, — говорит Сергей Виссарионов. — Эта программа родилась благодаря нашему многолетнему сотрудничеству. Мы выработали общую тактику лечения таких детей и хотим распространить эту технологию на другие клиники наших стран, чтобы пациентам не приходилось ехать за медицинской помощью, преодолевая большие расстояния.





Медики отмечают, что эта программа по помощи детям с тяжелыми врожденными деформациями позвоночника кардинально отличается от зарубежных.

— Прежде всего она направлена на раннее выявление прогрессирующих форм врожденных деформаций, говорит Сергей Виссарионов. — И здесь мы подключили молекулярно-генетический и биохимический анализ, аналогов которому в мире нет. При помощи него, когда ребенку год-два, мы уже можем сказать, будет эта деформация прогрессировать или нет, или же она стабильная и такой останется на протяжении всей жизни человека. И если мы понимаем, что прогресс будет, то сразу же предлагаем решить вопрос с помощью операции.





Всего за время совместной российско-белорусской программы прооперировали 150 пациентов с аномалиями развития позвоночника, из них по новой технологии — 18. Медики уверены, что этот подход к лечению таких аномалий поможет снизить уровень и тяжесть инвалидности детей в два-три раза.