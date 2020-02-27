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Парни выкладывали видео, как разбивают зеркало в лифте и прыгают на чужой машине. Их задержали

27.02.2020 18:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске парни повредили лифт, припаркованный автомобиль и аппарат про продаже воды. Все происходящее они записывали на видео и выкладывали в сториз. Их задержали. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.

В Минске ночью пьяные парни 18 и 19 лет записывали на видео свои прогулки. Один из них сначала разбил ногой зеркало в лифте жилого дома, затем запрыгнул на припаркованную машину, потом стал ломать автомат по продаже воды. В этом время друг на записи постоянно произносит: «Не надо, бро».

Сотрудники уголовного розыска Фрунзенского РУВД Минска нашли парней и задержали. Они не судимы, нигде не учатся и не работают. Возбуждено уголовное дело за хулиганство. Милиция ищет владельца поврежденного автомобиля.

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Теги: Минск
 
 
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В Минске парни повредили лифт, припаркованный автомобиль и аппарат про продаже воды. Все происходящее они записывали на видео и выкладывали в сториз. Их задержали.
 
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