Нарушения законодательства об обращениях граждан — недопустимы

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Непосредственно прокурорскими работниками разрешено 5814 обращений граждан и 734 юридических лиц. Из указанного числа удовлетворено 1513 обращений граждан и 236 юридических лиц.

В 2019 году 182 заявителя жаловались на организацию работы с обращениями граждан в государственных органах и иных организациях, из них 54 заявления признаны обоснованными.

Наибольшее число таких обращений рассмотрено и удовлетворено сотрудниками прокуратур Дзержинского, Пуховичского и Узденского районов. Прокуратура Борисовского района признала обоснованными 5 из 6 рассмотренных таких обращений.

Прокуратура Минского района провела проверку по заявлению гражданина и установила, что общество с ограниченной ответственностью, осуществляющее перевозку пассажиров, не рассмотрело по существу в установленный срок обращение заявителя и не проинформировало его о принятом решении. По итогам проверки прокурор Минского района вынес предписание в адрес руководителя организации с требованием незамедлительно направить ответ заявителю. После вмешательства прокурора гражданин получил ответ на свое обращение. На основании составленного прокурором района протокола директор ООО привлечен к административной ответственности по ст.9.13 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

За аналогичное нарушение законодательства об обращениях граждан по требованию прокурора Минского района к административной ответственности привлечен директор еще одного общества с ограниченной ответственностью.

Прокурорские работники органов прокуратуры Минской области разрешили 93 обращения по вопросам нарушений трудового законодательства, из которых 25 признаны обоснованными и удовлетворены.

Например, прокуратура Солигорского района в ноябре 2019 года провела проверку по обращению работника одного из предприятий района, который жаловался, что наниматель не выплатил заработную плату за предыдущий месяц. Только после реагирования прокурора заработная плата за октябрь 2019 года выплачена. Руководитель предприятия за допущенное нарушение сроков выплаты заработной платы на основании постановления прокурора Солигорского района подвергнут штрафу по ч. 1 ст. 9.19 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Житель Узденского района обратился в районную прокуратуру с жалобой на директора открытого акционерного общества, который не произвел с ним окончательные расчет при увольнении. По результатам прокурорской проверки гражданину выплачены причитающиеся денежные средства. Главный бухгалтер предприятия привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 9.19 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Прокуратура Минского района провела проверку по обращению гражданина, который указал, что на предприятии, где он работал, утеряна его трудовая книжка. По требованию территориального прокурора к административной ответственности привлечен директор частного унитарного предприятия.

В 2019 году органы прокуратуры Минской области провели 67 проверок исполнения законодательства об обращениях граждан и юридических лиц, по итогам которых 117 лиц привлечены к дисциплинарной, 20 – к административной ответственности. Кроме того, прокуроры официально предупредили 28 должностных лиц о недопустимости нарушений правовых актов.

Органы прокуратуры Минской области и в дальнейшей работе будут уделять повышенное внимание надзору за соблюдением законодательства об обращениях граждан и юридических лиц, а основной задачей деятельности считать защиту прав и законных интересов граждан, государственных и общественных интересов.

Светлана РАЗМЫСЛОВИЧ, старший прокурор отдела прокуратуры Минской области