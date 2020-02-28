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Прощальный снег, ветер и потепление. Погода в Могилеве в выходные

28.02.2020 09:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вот и конец зимы, которая климатически в Беларуси так и не наступила. Но по календарю ведь была! И даже прощаться она с нами собирается по-зимнему — снегом. В целом в Могилеве по прогнозу на ближайшую неделю будет теплее с каждым днем, хотя и пасмурно, а еще — ветрено.


Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Сегодня, 28 февраля, будет пасмурно и до +2 °С, хотя в основном, — около нуля.

В субботу прогнозируют −1…+3 °С, днем — мокрый снег и порывистый ветер.

В воскресенье, 1 марта, ожидается до +5 °С, но будет по-прежнему пасмурно, во второй половине суток — дождливо. Ветер усилится — его порывы будут достигать 15 м/с.

В понедельник ветер немного утихнет, но будет порывистым. Будет пасмурно, без существенных осадков. Термометр покажет +5…+7 °С.

За точным прогнозом погоды в своем городе заходи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Могилев
 
 
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По прогнозу, в выходные будет уже до +5 градусов.
 
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