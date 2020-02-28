Инспекция госпожнадзора Пинского ГРОЧС проводит контрольные проверки предприятий и организаций Пинска и района

Источник материала: Полесская правда



Инспектором ИНиП Пинского ГРОЧС старшим лейтенантом внутренней службы Брашевцом Александром Валерьевичем, на основании решения №39 от 05.02.2020 года, проведен повторный мониторинг ф-ла «Евроторг» в г. Пинске и Пинском р-не и обслуживающей организации РГОО «БДПО». В ходе проведения повторного мониторинга установлено, что рекомендации №121 и 121-Л от 25.10.2019 года выполнены в полном объеме.

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Первым заместителем начальника отдела подполковником внутренней службы Рябых В.В. на основании решения № 63 от 18.02.2020 года 24.02.2020 года, проведен мониторинг соблюдения законодательства о пожарной безопасности ИП Михолапа Руслана Николаевича в г. Пинске пр-т. Жолтовского д. 26 и ООО «Щиток», работниками которого осуществляется техническое обслуживание установок пожарной автоматики на указанном субъекте. В рамках мониторинга зафиксировано 3 нарушения общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7 «О развитии предпринимательства» (далее – общие требования пожарной безопасности). ИП Михолапу Р.Н. направлены рекомендации о устранении выявленных нарушений.

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В соответствии с решением о проведении мониторинга №30 от 05.02.2020 года проведен мониторинг общежития УО «Пинский государственный профессиональный лицей строителей». В ходе проведения мониторинга выявлен ряд нарушений требований правил пожарной безопасности. Руководителем учреждения образования является Епихин Сергей Александрович.

Старший инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС А.С. Кухарчук

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Инспектором ИНиП Пинского ГРОЧС старшим лейтенантом внутренней службы Брашевцом Александром Валерьевичем, на основании решения №38 от 05.02.2020 года, проведен повторный мониторинг игровой комнаты «Чунга-Чанга», юридический адрес: г. Пинск, ул. Парковая, д. 172. В ходе проведения мониторинга установлено, что ранее выданные рекомендации № 137 от 16.10.2019 года выполнены в полном объеме.

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Инспектором ИНиП Пинского ГРОЧС старшим лейтенантом внутренней службы Брашевцом Александром Валерьевичем, на основании решения №37 от 05.02.2020 года, проведен повторный мониторинг УЗ «Бобриковская участковая больница», юридический адрес: Пинский р-н, д. Бобрик, ул. Чапаева, д. 29. В ходе проведения мониторинга установлено, что п. 2,7 рекомендаций №149 от 14.11.2019 года не выполнены. За не выполнение п. 2,7 рекомендаций №149 от 14.11.2019 года в отношении виновных лиц начат административный процесс.

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Инспектором ИНиП Пинского ГРОЧС Наривончиком Д.М., в соответствии с решением о проведении мониторинга № 33 от 05.02.2020 г. по состоянию на 24.02.2020 г. проведен повторный мониторинг детского кафе «Верона», подчиненного ОАО «Школьник», расположенного по адресу: г. Пинск, ул. Брестская, 93. В ходе проведения мониторинга установлено, что нарушения «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7, устранены в полном объеме. С работниками детского кафе «Верона» проведен инструктаж о соблюдении требований законодательства о пожарной безопасности на рабочих местах и в быту.

Инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС Д.М. Наривончик

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В соответствии с решением о проведении мониторинга №32 от 05.02.2020 г. по состоянию на 17.02.2020 г. проведен повторный мониторинг ГУО «Средняя школа № 8 г. Пинска», по адресу: г. Пинск, ул. Центральная, 18. В ходе проведения мониторинга установлено, что нарушения «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7, устранены в полном объеме. С работниками ГУО «Средняя школа № 8 г. Пинска» проведен инструктаж о соблюдении требований законодательства о пожарной безопасности на рабочих местах и в быту.

Инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС Д.М. Наривончик

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Инспектором ИНиП Пинского ГРОЧС старшим лейтенантом внутренней службы Брашевцом Александром Валерьевичем, на основании решения №35 от 05.02.2020 года, проведен повторный мониторинг общежития ф-ла ЖКК ОАО «Стройтрест №2», юридический адрес предприятия: г. Пинск, ул. Советская, д. 25. В ходе проведения мониторинга установлено, что ранее выданные рекомендации № 127 от 01.10.2019 года выполнены в полном объеме.

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Инспектором ИНиП Пинского ГРОЧС старшим лейтенантом внутренней службы Брашевцом Александром Валерьевичем, на основании решения №34 от 05.02.2020 года, проведен повторный мониторинг УЗ «Пинский межрайонный родильный дом», юридический адрес учреждения здравоохранения: г. Пинск, ул. Карасева, д. 1. УНП 200209560. В ходе проведения повторного мониторинга установлено, что п.1 рекомендаций №148 от 19.11.2019 года выполнен, по п.2 установлен срок предоставления ответа не позднее 01.06.2020 года.

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Инспектором ИНиП Пинского ГРОЧС старшим лейтенантом внутренней службы Брашевцом Александром Валерьевичем, на основании решения №36 от 05.02.2020 года, проведен повторный мониторинг ф-ла СУ 138 ОАО «Стройтрест №2» при обслуживании систем пожарной автоматики в общежитии ф-ла ЖКК ОАО «Стройтрест №2», юридический адрес предприятия: г. Пинск, ул. Советская, д. 25. В ходе проведения мониторинга установлено, что ранее выданные рекомендации №127Л от 01.10.2019 года выполнены в полном объеме.

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В соответствии с решением о проведении мониторинга №62 от 18.02.2020 года проведен мониторинг УСК «Волна». В ходе проведения мониторинга выявлен ряд нарушений требований правил пожарной безопасности. Руководителем организации является Шебеко Константин Константинович.

Старший инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС А.С. Кухарчук

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В соответствии с решением о проведении мониторинга №26 от 29.01.2020 по состоянию на 21.02.2020 года при проведении выборочной проверки филиала «ПМК № 58» ОАО «Пинскводстрой» проведен мониторинг ПТУП «Брестский областной комбинат противопожарных работ» РГОО «Белорусское добровольное пожарное общество», организации обслуживающей пожарную сигнализацию. При проведении мониторинга нарушений законодательства о пожарной безопасности не выявлено.

Старший инженер ИНиП Пинского ГРОЧС В.Н. Езубец

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В соответствии с решением о проведении повторного мониторинга №17 от 23.01.2020 проведен повторный мониторинг степени выполнения рекомендаций № 82 Пинского ГРОЧС от 01.08.2019 в УЗ «Пинская центральная больница», в ходе проведения мониторинга нарушений законодательства не выявлено.

Инженер ИНиП Пинского ГРОЧС А.В. Колб

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В соответствии с решением о проведении мониторинга №64 от 20.02.2020 проведен повторный мониторинг ГУО «Жидченская средняя школа» Пинского района, ГУО «Лопатинская средняя школа» Пинского района, ГУО «Стытычевская средняя школа» Пинского района, ГУО «Хойновский детский сад-средняя школа» Пинского района. В ходе проведения мониторинга установлено, что все ранее выявленные нарушения требований правил пожарной безопасности устранены в полном объеме.

Старший инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС А.С. Кухарчук

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В соответствии с пунктом 18 плана выборочных проверок на 1 полугодие 2020 г по Брестской области Пинским ГРОЧС проведена выборочная проверка Открытое акционерное общество «Магазин «Буратино» (Брестская область, г. Пинск, ул. Брестская, д. 61) УНП № 200014118. Проведена проверка соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7. В ходе проверки установлено, что в зданиях, помещениях и сооружениях Открытое акционерное общество «Магазин «Буратино», директором Гаращук Натальей Петровной, допущены нарушения требований технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации. Директором открытое акционерное общество «Магазин «Буратино» организован противопожарный режим на территории объекта.