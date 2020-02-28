ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Инспекция госпожнадзора Пинского ГРОЧС проводит контрольные проверки предприятий и организаций Пинска и района

28.02.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

Инспекция госпожнадзора Пинского ГРОЧС проводит контрольные проверки предприятий и организаций Пинска и района
Инспектором ИНиП Пинского ГРОЧС старшим лейтенантом внутренней службы Брашевцом Александром Валерьевичем, на основании решения №39 от 05.02.2020 года, проведен повторный мониторинг ф-ла «Евроторг» в г. Пинске и Пинском р-не и обслуживающей организации РГОО «БДПО». В ходе проведения повторного мониторинга установлено, что рекомендации №121 и 121-Л от 25.10.2019 года выполнены в полном объеме.

* * *

Первым заместителем начальника отдела подполковником внутренней службы Рябых В.В. на основании решения № 63 от 18.02.2020 года 24.02.2020 года, проведен мониторинг соблюдения законодательства о пожарной безопасности  ИП Михолапа Руслана Николаевича в г. Пинске пр-т. Жолтовского д. 26 и ООО «Щиток», работниками которого осуществляется техническое обслуживание установок пожарной автоматики на указанном субъекте. В рамках мониторинга зафиксировано 3 нарушения общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7  «О развитии предпринимательства»  (далее – общие требования пожарной безопасности). ИП Михолапу Р.Н. направлены рекомендации о устранении выявленных нарушений.

* * *

В соответствии с решением о проведении мониторинга №30 от 05.02.2020 года проведен мониторинг общежития УО «Пинский государственный профессиональный лицей строителей». В ходе проведения мониторинга выявлен ряд нарушений требований правил пожарной безопасности. Руководителем учреждения образования является Епихин Сергей Александрович.

Старший инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС А.С. Кухарчук

* * *

Инспектором ИНиП Пинского ГРОЧС старшим лейтенантом внутренней службы Брашевцом Александром Валерьевичем, на основании решения №38 от 05.02.2020 года, проведен повторный мониторинг игровой комнаты «Чунга-Чанга», юридический адрес: г. Пинск, ул. Парковая, д. 172. В ходе проведения мониторинга установлено, что ранее выданные рекомендации № 137 от 16.10.2019 года выполнены в полном объеме.

* * *

Инспектором ИНиП Пинского ГРОЧС старшим лейтенантом внутренней службы Брашевцом Александром Валерьевичем, на основании решения №37 от 05.02.2020 года, проведен повторный мониторинг УЗ «Бобриковская участковая больница», юридический адрес: Пинский р-н, д. Бобрик, ул. Чапаева, д. 29. В ходе проведения мониторинга установлено, что п. 2,7 рекомендаций №149 от 14.11.2019 года не выполнены. За не выполнение п. 2,7 рекомендаций №149 от 14.11.2019 года в отношении виновных лиц начат административный процесс.

* * *

Инспектором ИНиП Пинского ГРОЧС Наривончиком Д.М., в соответствии с решением о проведении мониторинга № 33 от 05.02.2020 г. по состоянию на 24.02.2020 г. проведен повторный мониторинг детского кафе «Верона», подчиненного ОАО «Школьник», расположенного по адресу: г. Пинск, ул. Брестская, 93. В ходе проведения мониторинга установлено, что нарушения «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7, устранены в полном объеме. С работниками детского кафе «Верона» проведен инструктаж о соблюдении требований законодательства о пожарной безопасности на рабочих местах и в быту.

Инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС  Д.М. Наривончик

* * *

В соответствии с решением о проведении мониторинга №32 от 05.02.2020 г. по состоянию на 17.02.2020 г. проведен повторный мониторинг ГУО «Средняя школа № 8 г. Пинска», по адресу: г. Пинск, ул. Центральная, 18. В ходе проведения мониторинга установлено, что нарушения «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7, устранены в полном объеме. С работниками ГУО «Средняя школа № 8 г. Пинска» проведен инструктаж о соблюдении требований законодательства о пожарной безопасности на рабочих местах и в быту.

Инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС Д.М. Наривончик

* * *

Инспектором ИНиП Пинского ГРОЧС старшим лейтенантом внутренней службы Брашевцом Александром Валерьевичем, на основании решения №35 от 05.02.2020 года, проведен повторный мониторинг общежития ф-ла ЖКК ОАО «Стройтрест №2», юридический адрес предприятия: г. Пинск, ул. Советская, д. 25. В ходе проведения мониторинга установлено, что ранее выданные рекомендации № 127 от 01.10.2019 года выполнены в полном объеме.

* * *

Инспектором ИНиП Пинского ГРОЧС старшим лейтенантом внутренней службы Брашевцом Александром Валерьевичем, на основании решения №34 от 05.02.2020 года, проведен повторный мониторинг УЗ «Пинский межрайонный родильный дом», юридический адрес учреждения здравоохранения: г. Пинск, ул. Карасева, д. 1. УНП 200209560. В ходе проведения повторного мониторинга установлено, что п.1 рекомендаций №148 от 19.11.2019 года выполнен, по п.2 установлен срок предоставления ответа не позднее 01.06.2020 года.

* * *

Инспектором ИНиП Пинского ГРОЧС старшим лейтенантом внутренней службы Брашевцом Александром Валерьевичем, на основании решения №36 от 05.02.2020 года, проведен повторный мониторинг ф-ла СУ 138 ОАО «Стройтрест №2» при обслуживании систем пожарной автоматики в общежитии ф-ла ЖКК ОАО «Стройтрест №2», юридический адрес предприятия: г. Пинск, ул. Советская, д. 25. В ходе проведения мониторинга установлено, что ранее выданные рекомендации №127Л от 01.10.2019 года выполнены в полном объеме.

* * *

В соответствии с решением о проведении мониторинга №62 от 18.02.2020 года проведен мониторинг УСК «Волна». В ходе проведения мониторинга выявлен ряд нарушений требований правил пожарной безопасности. Руководителем организации является Шебеко Константин Константинович.

Старший инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС А.С. Кухарчук

* * *

В соответствии с решением о проведении мониторинга №26 от 29.01.2020 по состоянию на 21.02.2020 года при проведении выборочной проверки филиала «ПМК № 58» ОАО «Пинскводстрой» проведен мониторинг ПТУП «Брестский областной комбинат противопожарных работ» РГОО «Белорусское добровольное пожарное общество», организации обслуживающей пожарную сигнализацию. При проведении мониторинга нарушений законодательства о пожарной безопасности не выявлено.

Старший инженер ИНиП Пинского ГРОЧС В.Н. Езубец

* * *

В соответствии с решением о проведении повторного мониторинга №17 от 23.01.2020 проведен повторный мониторинг степени выполнения рекомендаций № 82 Пинского ГРОЧС от 01.08.2019 в УЗ «Пинская центральная больница», в ходе проведения мониторинга нарушений законодательства не выявлено.

Инженер ИНиП Пинского ГРОЧС А.В. Колб

* * *

В соответствии с решением о проведении мониторинга №64 от 20.02.2020 проведен повторный мониторинг ГУО «Жидченская средняя школа» Пинского района, ГУО «Лопатинская средняя школа» Пинского района, ГУО «Стытычевская средняя школа» Пинского района, ГУО «Хойновский детский сад-средняя школа» Пинского района. В ходе проведения мониторинга установлено, что все ранее выявленные нарушения требований правил пожарной безопасности устранены в полном объеме.

Старший инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС А.С. Кухарчук

* * *

В соответствии с пунктом 18 плана выборочных проверок на 1 полугодие 2020 г по Брестской области Пинским ГРОЧС проведена выборочная проверка Открытое акционерное общество «Магазин «Буратино» (Брестская область, г. Пинск, ул. Брестская, д. 61) УНП № 200014118. Проведена проверка соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7. В ходе проверки установлено, что в зданиях, помещениях и сооружениях Открытое акционерное общество «Магазин «Буратино», директором Гаращук Натальей Петровной, допущены нарушения требований технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации. Директором открытое акционерное общество «Магазин «Буратино» организован противопожарный режим на территории объекта.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> Инспектором ИНиП Пинского ГРОЧС старшим лейтенантом внутренней службы Брашевцом Александром Валерьевичем, на основании решения №39 от 05.02.2020 года, проведен...
 
Новости дня
Новости общества
 
«Нам казалось, мы одни». Как мама из Могилева помогает пациентам с редкими заболеваниями
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

27.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
28.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика